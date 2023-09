Oppo gus Bataraidh ùr a thabhann do luchd-cleachdaidh

Thathas ag aithris gu bheil Oppo an dùil seirbheis ùr bataraidh a thoirt a-steach don luchd-cleachdaidh aca, a leigeas leotha na bataraidhean fònaichean sgairteil aca fhaighinn an-asgaidh ma tha feum air. Thathas ag ràdh gur e a’ chiad inneal a gheibh buannachd bhon iomairt seo an Oppo A2 Pro 5G, a thathar an dùil a chuir air bhog ann am margaidh Shìona air 15 Sultain.

A rèir molaidhean follaiseach Stèisean Còmhraidh Didseatach agus Whylab, bidh Oppo a’ tabhann bataraidhean ùra an-asgaidh taobh a-staigh frèam-ama ceithir bliadhna. Ma thuiteas ceudad slàinte a’ bhataraidh fo 80 sa cheud anns an ùine seo, cuiridh Oppo an àite am bataraidh fon t-seirbheis às-reic. Thathas an dùil gun tèid am poileasaidh seo ainmeachadh an cois cur air bhog an Oppo A2 Pro 5G.

Tha an Oppo A2 Pro 5G air a bhith na chuspair fathannan agus prothaideachadh airson ùine. Tha aoidion roimhe a’ moladh gum bi taisbeanadh 6.7-òirleach làn-HD + AMOLED aig an inneal le ìre ùrachaidh 120Hz. Thathas ag aithris gu bheil e air a stiùireadh le MediaTek Dimensity 7050 SoC agus thig e ann an grunn roghainnean RAM agus stòraidh, nam measg 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, agus 12GB + 512GB. Thathas ag ràdh cuideachd gu bheil suidheachadh camara cùil trì-fhillte aig a ’fòn cliste, air a stiùireadh le prìomh sensor 64-megapixel, agus camara aghaidh 8-megapixel airson selfies. A bharrachd air an sin, tha dùil gum faigh e bataraidh 5,000 mAh.

Tha an t-seirbheis ath-nuadhachadh bataraidh na chur-ris fàilte dha luchd-cleachdaidh Oppo, a’ toirt dhaibh fois inntinn le fios gum faodar bataraidh an inneal aca a chuir na àite an-asgaidh ma tha feum air. Tha e fhathast ri fhaicinn an tèid an t-seirbheis seo a leudachadh gu innealan Oppo eile san àm ri teachd.

Stòran: [Stèisean Còmhraidh Didseatach, Whylab]