Bidh OnePlus a’ cur air bhog Prògram Beta Fosgailte Android 14 airson OnePlus 11

O chionn ghoirid thug OnePlus a-steach a ’chiad phrògram Open Beta aca airson Android 14, a’ leigeil le sealbhadairean OnePlus 11 an ùrachadh a dhearbhadh mus tèid a leigeil ma sgaoil gu h-oifigeil. Tha an OxygenOS 14 Open Beta 1, stèidhichte air Android 14, a-nis ri fhaighinn airson a luchdachadh sìos bho làrach-lìn OnePlus.

Tha am prògram Open Beta a’ toirt cothrom do luchd-cleachdaidh eòlas fhaighinn air feartan ùra agus leasachaidhean OxygenOS 14. Ach, leis gur e seo a’ chiad togail Open Beta, is dòcha nach bi cuid de fheartan rim faighinn sa bhad. Tha OnePlus a’ dèanamh cinnteach gum bi barrachd fheartan air an toirt a-steach do dhreachan eile den ùrachadh.

An-dràsta, tha Open Beta 1 cuingealaichte ris an OnePlus 11 agus tha e ri fhaighinn ann an roinnean taghte leithid Ameireagadh a Tuath agus na h-Innseachan (le àireamh bheag de luchd-dearbhaidh). Gu mì-fhortanach, cha bhith cothrom aig luchd-cleachdaidh san Roinn Eòrpa air an ùrachadh Open Beta. Gus an ùrachadh a chuir a-steach, faodaidh luchd-cleachdaidh na faidhlichean riatanach a luchdachadh sìos bho làrach-lìn OnePlus agus an inneal ùrachadh làimhe togte a chleachdadh ann an OxygenOS. Tha e cudromach cuimhneachadh gu bheil feum air ath-shuidheachadh factaraidh airson tilleadh air ais gu Android 13.

An toiseach, bha OnePlus air ainmeachadh gun toireadh OxygenOS 14 leasachaidhean coileanaidh tron ​​“Trinity Engine” agus bha dùil gun tèid a chuir air bhog air 25 Sultain. Chan eil OnePlus air dèiligeadh ris an dàil seo fhathast.

Mìneachadh:

- Prògram fosgailte Beta: Ìre deuchainn bathar-bog far am faod luchd-cleachdaidh dreach ro-naidheachd den ùrachadh fheuchainn agus fios air ais a thoirt seachad ron fhoillseachadh oifigeil.

