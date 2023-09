A’ sgrùdadh an t-sabaid Zero-G ann an Starfield: Quest Worth Undertaken

Tha Starfield, an RPG saoghal fosgailte ris an robh dùil a chaidh a leasachadh le Bethesda, a ’dèanamh tonnan anns a’ choimhearsnachd gaming leis a ’gheama bogaidh aige agus an cruinne-cè mòr ri sgrùdadh. Am measg nan iomadh quests a tha rim faighinn sa gheama, tha aon gu sònraichte a’ seasamh a-mach mar eòlas inntinneach: “Sure Bet”.

Suidhichte ann an siostam Alpha Centauri, tha a’ cheist taobh seo a’ tòiseachadh ann am baile-mòr gnìomhachais beag Gagarin Landing. Bidh cluicheadairean a’ tighinn tarsainn air Lizzy, bartender a tha ag iarraidh aire luchd-gnìomh corporra a tharraing le deoch-làidir luachmhor agus daor. Gus an t-iarrtas aice a choileanadh, feumaidh cluicheadairean tòiseachadh air misean gus deoch caillte a lorg air bàta bathair trèigte.

Is e an rud a tha a’ cur a’ cheist seo às a chèile an tionndadh ris nach robh dùil de shabaid neoni-gravity a thachair air an t-soitheach. Mar a bhios cluicheadairean a’ sgrùdadh an t-soithich thrèigte, bidh an grabhataidh fuadain a’ dèanamh mì-ghnàthachadh, ag adhbhrachadh gum bi a h-uile càil, a’ toirt a-steach an cluicheadair, nithean, agus spùinneadairean fànais, a’ seòladh ann an neoni-G gach 30 diog. Tha an gluasad grabhataidh fiùghantach seo a’ tabhann eòlas sabaid gun samhail agus inntinneach.

Le bhith a’ cleachdadh na gluasadan grabhataidh gu buannachd dhaibh, faodaidh cluicheadairean gluasad gu sgiobalta gu àiteachan nas àirde no cuimseachadh air nàimhdean a tha air an leagail a-mach à còmhdach agus a dhol air bhog a-muigh. Bidh an sabaid a’ fàs nas inntinniche buileach nuair as urrainn do chluicheadairean buill-airm mar ghunnaichean a chleachdadh, a’ leantainn gu amannan èibhinn agus iad air am putadh air ais gu ballachan.

Seachad air sabaid, tha na gluasadan grabhataidh cuideachd nam bunait airson tòimhseachain solais tarsainn, a’ cur ìre eile de thlachd ris a’ cheist. Feumaidh cluicheadairean seòladh tron ​​​​bhàta, gluasad tron ​​​​sprùilleach fleòdraidh fhad ‘s a chumas iad an gluasad agus fuasgladh thòimhseachain a dhol air adhart.

Tha a’ cheist “Sure Bet” a’ taisbeanadh an einnsean fiosaig drùidhteach ann an Starfield. A dh’ aindeoin càineadh mun fhrèam glaiste 30fps aige air consoles, tha a’ cheist a’ nochdadh comas mòr agus saoghal fìor mhionaideach a’ gheama. Tha an comas sùil cheart a chumail air suidheachadh, tubaistean, agus gluasad gach nì, ball-airm agus caractar rè gach gluasad grabhataidh na theisteanas air comasan teicnigeach a’ gheama.

Ach, is fhiach a bhith mothachail nach eil mòran de na quests eile ann an Starfield a ’dèanamh làn fheum de na siostaman fiosaig is atharrais sin. Fhad ‘s a tha a’ cheist seo na eisimpleir iongantach de na as urrainn don gheama a choileanadh, is dòcha gu bheil cluicheadairean air am fàgail ag iarraidh barrachd quests a ghabhas brath air na meacanaigean nobhail sin.

Gu h-iomlan, tha a ’cheist“ Sure Bet ”a’ tabhann eòlas inntinneach is cuimhneachail taobh a-staigh cruinne-cè Starfield. Leis an t-sabaid neoni-G agus an geama bogaidh aige, tha e a’ nochdadh dealas Bethesda airson a bhith a’ lìbhrigeadh quests tarraingeach a tha a’ dol nas fhaide na na miseanan traidiseanta ann an stoidhle fetch. Is e ceist as fhiach a dhèanamh airson cluicheadair Starfield sam bith a tha a’ sireadh cuairt-dànachd làn adrenaline.

