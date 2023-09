Bidh Nvidia ag ùrachadh dhraibhearan gus coileanadh Starfield a leasachadh air GPUs RTX 30- agus 40-Series

Tha Nvidia air ùrachadh fèin-ghluasadach thar an adhair ainmeachadh a leasaicheas coileanadh Starfield do luchd-cleachdaidh le cairtean grafaiceachd RTX 30- agus 40-sreath. Tha an ùrachadh a’ toirt a-steach buileachadh teicneòlas BAR Resizable, a bhrosnaicheas coileanadh airson na GPUs as ùire. Ann an suidheachaidhean deuchainn, lorg Nvidia gu robh àrdachadh cuibheasach de 40 sa cheud ann an coileanadh aig GPUs deasg GeForce RTX 5-sreath às deidh an ùrachaidh.

Gus dèanamh cinnteach à co-chòrdalachd, thèid an ùrachadh a chuir an sàs an dà chuid air na draibhearan 537.17 a th’ ann agus air na draibhearan 537.34 a chaidh an leigeil ma sgaoil às ùr. Còmhla ris an ùrachadh seo, tha Nvidia cuideachd air roghainnean aon-bhriog as fheàrr a thoirt a-steach airson Starfield, a’ sìmpleachadh a’ phròiseas airson na roghainnean as fheàrr a thaghadh airson siostam sònraichte an neach-cleachdaidh. A bharrachd air an sin, tha a’ chompanaidh air dèiligeadh ri cùis ìomhaigh GPU airson an dreach Microsoft Store de Starfield.

Tha an ùrachadh seo a’ tighinn goirid às deidh dha Digital Foundry aithris gun do rinn Starfield gu math nas fheàrr air AMD GPUs an taca ri Nvidia agus Intel GPUs. Lorg Digital Foundry cùisean co-cheangailte gu sònraichte ri Intel CPUs agus thug iad fa-near beàrn coileanaidh mòr de 46 sa cheud eadar Radeon RX 6800 XT aig AMD agus RTX 3080 aig Nvidia ann an Starfield. Tha e fhathast ri fhaicinn an cuidich an t-ùrachadh pròifil BAR Resizable gus a’ bheàrn coileanaidh a dh’ ainmich Digital Foundry a dhùnadh.

Gu crìch, tha ùrachadh fèin-ghluasadach Nvidia thar-an-adhair airson na draibhearan aige ag amas air coileanadh Starfield a leasachadh air GPUs RTX 30- agus 40-sreath. Le bhith a’ cur an gnìomh BAR Resizable agus a’ toirt a-steach suidheachaidhean aon-bhriog as fheàrr, tha Nvidia ag amas air an eòlas cluichidh airson cluicheadairean Starfield a leasachadh. Fhad ‘s a bha aithisgean roimhe seo a’ nochdadh neo-dhealachaidhean coileanaidh eadar Nvidia, Intel, agus AMD GPUs, tha an ùrachadh seo a ’feuchainn ri dèiligeadh ris na cùisean sin agus eòlas cluich nas cunbhalaiche a thoirt thairis air diofar shuidheachaidhean bathar-cruaidh.

