Prìs Nokia X30 5G air a lughdachadh anns na h-Innseachan: Seo na dh’ fheumas tu a bhith eòlach

O chionn ghoirid tha Nokia air gearradh prìs mòr ainmeachadh airson am fòn cliste Nokia X30 5G aige anns na h-Innseachan. Tha a' chompanaidh air prìs a' fòn a lùghdachadh le Rs. 12,000, ga dhèanamh nas ruigsinneach do luchd-cleachdaidh. Tha an Nokia X30 5G a’ tighinn le mion-chomharrachaidhean agus feartan drùidhteach, ga dhèanamh na roghainn ion-mhiannaichte dha luchd-cleachdaidh fònaichean sgairteil.

Tha an Nokia X30 5G a’ nochdadh taisbeanadh 6.43-òirleach làn-HD + AMOLED le ìre ùrachaidh de 90Hz. Tha e air a stiùireadh leis an octa-core chipset Snapdragon 695 5G, a’ toirt coileanadh luath is èifeachdach do luchd-cleachdaidh. Tha am fòn a’ tighinn le 8GB de RAM agus 256GB de stòradh air bòrd, a’ dèanamh cinnteach gu bheil àite gu leòr ann airson na faidhlichean agus na h-aplacaidean agad uile.

A thaobh comasan camara, tha an Nokia X30 5G a’ bòstadh suidheachadh camara cùil dùbailte le prìomh sensor 50-megapixel PureView agus sensor àrd-sgoile ceàrn ultra-leathann 13-megapixel. Airson selfies agus còmhraidhean bhidio, bidh am fòn a ’spòrs neach-losgaidh aghaidh 16-megapixel.

Tha roghainnean ceangail air an Nokia X30 5G a’ toirt a-steach 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, agus port USB Type-C. Bidh am fòn cuideachd a’ nochdadh sensor meòir-meòir in-taisbeanaidh airson tèarainteachd a bharrachd. A bharrachd air an sin, tha ìre IP67 aige airson strì an aghaidh duslach is uisge, a’ dèanamh cinnteach à seasmhachd ann an diofar àrainneachdan.

Tha an Nokia X30 5G uidheamaichte le bataraidh 4,200mAh a bheir taic do chìsean luath 33W. Tha seo a’ ciallachadh gun urrainn dhut an inneal agad ath-lìonadh gu sgiobalta agus fuireach ceangailte fad an latha gun a bhith draghail mu bheatha bataraidh.

Leis an dealbhadh caol aige, mion-chomharrachaidhean drùidhteach, agus a-nis prìs ruigsinneach, tha an Nokia X30 5G a’ tabhann deagh luach an airgid. Tha e ri fhaighinn ann an roghainnean dath Cloudy Blue agus Ice White.

