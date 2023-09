Tha HMD Global ag ainmeachadh gun tèid Loidhne Ùr de dh’ innealan gluasadach a chuir air bhog

By

Tha a’ chompanaidh Fionnlannach HMD Global, a tha ainmeil airson a bhith a’ dèanamh fònaichean sgairteil le suaicheantas Nokia, air am planaichean fhoillseachadh gus loidhne ùr de dh’ innealan gluasadach a thoirt a-steach fon bhrand aca fhèin. Dh'fhoillsich Ceannard HMD Global, Jean-Francois Baril, an naidheachd air Linkedin, ag ràdh gum bi am brannd HMD ùr còmhla ri fònaichean Nokia agus co-obrachadh le com-pàirtichean nach deach fhoillseachadh.

Chuir Baril an cèill toileachas mu thuras a’ chompanaidh gu ruige seo mar “HMD - dachaigh fònaichean Nokia” agus chomharraich e an ath cheum ann a bhith a’ dol a-steach don mhargaidh gu neo-eisimeileach. Chuir e cuideam air fòcas air feumalachdan luchd-cleachdaidh agus cruthachadh saoghal ùr airson cian-chonaltradh.

Ged nach deach mion-fhiosrachadh sònraichte mu thoraidhean ùra HMD agus an ceann-latha sgaoilidh fhoillseachadh fhathast, tha coltas ann gun làimhsich fuamhaire tech Taiwanese, Foxconn, an saothrachadh, leis gu bheil iad an-dràsta a’ dèanamh innealan le suaicheantas Nokia.

Thathas an dùil gun lean innealan le suaicheantas HMD a’ frithealadh na roinn buidseit gu meadhan-ìre, a rèir dealas a’ chompanaidh airson dealbhadh airson àm ri teachd seasmhach agus aig prìs reusanta. Le seann oifigearan Nokia a’ stiùireadh HMD Global, tha seo a’ toirt cothrom don chompanaidh togail air dìleab a’ bhrand fo ainm ùr.

Thathas a’ feitheamh ri tuilleadh fiosrachaidh mu thoraidhean ùra HMD, agus thèid ùrachaidhean a thoirt seachad nuair a bhios iad rim faighinn.

stòran:

- Ùghdar: Jess Weatherbed

- Ìomhaigh: Joan Cros / NurPhoto tro Getty Images