Apple eu-coltach ri iPadn ùra a chuir air bhog gu 2024, arsa an Neach-anailis

A rèir anailisiche earbsach Apple, Ming-Chi Kuo, chan eil coltas ann a-nis gun cuir Apple iPadn ùra air bhog gu 2024. Tha an naidheachd seo a’ tighinn dìreach beagan uairean a thìde mus bi Apple gu bhith a’ foillseachadh an loidhne ùr iPhone 15 agus Apple Watch Series 9.

An t-seachdain sa chaidh, thuirt Kuo cuideachd nach bi MacBooks ùra ann chun ath-bhliadhna. Ach a-mhàin ùrachadh iMac a dh’ fhaodadh a bhith ann, tha e coltach nach bi mòran thoraidhean bathar-cruaidh ùr aig Apple ri ainmeachadh airson a’ chòrr den bhliadhna.

An toiseach, bhathas an dùil gun cumadh Apple tachartas san Dàmhair gus a’ chiad chuairt de M3 Apple Silicon Macs agus iPad Air ùrachadh a thoirt a-steach. Ach, tha an dà chuid Kuo agus Mark Gurman bho Bloomberg air aithris gu bheil coltas ann gu bheil an tachartas seo far a’ bhòrd. Tha dùil a-nis gum bi na Macs ùra a’ nochdadh as t-earrach 2024 an àite tuiteam 2023.

Thuirt Gurman roimhe seo gu robh an ùrachadh iPad Air fhathast air an t-slighe, ach tha an aithris as ùire aig Kuo a’ togail teagamh mu àm an fhios naidheachd seo cuideachd.

Gu h-iomlan, tha e coltach gum bi fòcas Apple a thaobh fiosan bathar-cruaidh air an iPhone 15 ùr agus Sreath Apple Watch 9. Feumaidh an ùrachadh iPad Pro feitheamh gu 2024, agus dh’ fhaodadh fiosan eile a bhith air an cur dheth cuideachd.

stòran:

- Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg