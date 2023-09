An urrainn dha Starfield 60FPS a ruighinn air Xbox Series X? Bidh deuchainnean fùirneis didseatach a’ toirt dòchas!

Tha na h-eòlaichean teignigeach aig Digital Foundry air deuchainnean a dhèanamh gus faighinn a-mach am b’ urrainn dha Starfield, an geama ris an robh dùil bho Bethesda, ruith aig 60 frèamaichean san diog (FPS) air an Xbox Series X. Ged nach eil am freagairt furasta, tha na toraidhean a’ toirt dòchas dha. cluicheadairean.

Chleachd Digital Foundry an AMD 4800S Desktop Kit, a tha gu math coltach ri GPU Xbox Series X, gus Starfield a ruith aig na suidheachaidhean a tha coltach ri dreach Xbox Series X. An uairsin lughdaich iad an rùn gu 1440p, a ’maidseadh dreach Xbox Series S, agus rinn iad sgrùdadh mionaideach air a’ gheama gus an ìre frèam a mheasadh.

Lorg an sgioba gu robh a’ mhòr-chuid den ùine, a’ ruith a’ gheama nas fhaide na 40 FPS. Tha seo a’ moladh gum faodadh modh 40 FPS le diofar shuidheachaidhean GPU no tweaks gu sgèileadh fuasglaidh fiùghantach a bhith na roghainn ion-dhèanta. Is e comas eile a th’ ann am modh Ìre Ath-nuadhachaidh Caochlaideach (VRR), a dh’ fhuasgladh an ìre frèam airson cluicheadairean le taisbeanaidhean le taic VRR.

Ach, tha e coltach nach eil e coltach gum bi Starfield a’ coileanadh 60 FPS cunbhalach tron ​​​​gheama gu lèir. Tha Digital Foundry a’ co-dhùnadh gu bheil modh coileanaidh sònraichte 60 FPS na dhùbhlan mòr. Ach a dh ’aindeoin sin, tha an-còmhnaidh cothrom ann gum faodadh Bethesda iongnadh a dhèanamh air cluicheadairean le optimizations san àm ri teachd.

Am bu mhath leat modh coileanaidh 40 FPS fhaicinn airson Starfield air Xbox Series X? Roinn do bheachdan gu h-ìosal!

Mìneachaidhean:

- FPS: Frèamaichean gach diog, tomhas de ìre ùrachaidh no ìre frèam geama no bhidio. Tha e a’ sealltainn cia mheud frèam fa leth a tha air a thaisbeanadh gach diog.

- GPU: Aonad Giullachd Grafaigean, cuairt dealanach sònraichte a bhios a’ làimhseachadh agus a’ toirt seachad ìomhaighean, bhideothan agus beòthachaidhean.

- VRR: Ìre Ùrachaidh Caochlaideach, teicneòlas taisbeanaidh a leigeas le ìre ùrachaidh an sgrion atharrachadh gu dinamach ri ìre frèam an t-susbaint a thathar a’ taisbeanadh.

