Bidh Santa Cruz a’ toirt a-steach an Heckler SL: eMTB aotrom le 150mm de shiubhal

Tha Santa Cruz air a dhol a-steach don mhargaidh baidhsagal beinne dealain aotrom le cur air bhog an Heckler SL. Tha 150mm de shiubhal cuibhle-cùil air a' bhaidhc ùr seo agus tha e air a dhealbh gus dèiligeadh ris a' bheinn air fad. Tha e uidheamaichte le motair Fazua's Ride 60 agus bataraidh 430Wh aonaichte, a’ toirt àrdachadh suas na cnuic. Tha an Heckler SL ag amas air an fheadhainn a tha ag iarraidh eòlas nas coltaiche ri baidhsagal le beagan cuideachaidh a bharrachd air na sreap.

Tha an motair baidhsagal dealain Fazua Ride 60 aig cridhe an Heckler SL, a’ lìbhrigeadh torque as àirde de 60Nm agus 450W de chumhachd as àirde. Tha an motair a’ tabhann trì suidheachaidhean cumhachd - Breeze, River, agus Rocket - a ghabhas gnàthachadh ann an app Fazua. Tha beatha bataraidh agus suidheachadh cumhachd air an taisbeanadh air taisbeanadh LED àrd-phìob, anns a bheil port USB-C cuideachd airson innealan cosgais.

Tha Santa Cruz ag agairt gu bheil an Heckler SL, le motair nas lugha agus nas aotroime agus bataraidh 430Wh, a’ tabhann an aon raon ri eMTB làn-chumhachd le bataraidh 630Wh. Bidh am bataraidh nach gabh a thoirt air falbh a’ cur às don fheum air latches no còmhdach, a’ leantainn gu dealbhadh teann sìos-phìob le trast-thomhas a-staigh nas lugha.

Tha an Heckler SL ri fhaighinn ann an còig meudan, bho bheag gu extra-mòr, agus còig roghainnean togail. Bidh prìsean a’ tòiseachadh aig £6,699 agus a’ dol suas gu £11,999. Tha prìsean eadar-nàiseanta fhathast ri dhearbhadh.

Gu h-iomlan, tha Heckler SL aig Santa Cruz a’ tabhann roghainn eMTB aotrom do rothaichean le cumhachd agus raon gu leòr gus faighinn thairis air beinn sam bith, fhad ‘s a tha iad fhathast a’ cumail suas faireachdainn agus làimhseachadh baidhsagal slighe traidiseanta.

Mìneachaidhean:

- eMTB: Baidhsagal beinne dealain, anns a bheil motair gus cuideachadh le peadaladh.

- Torc: Tomhas den fheachd a bheir air nì gluasad timcheall axis.

- Wh: Watt-hour, aonad tomhais lùtha air a chleachdadh airson bataraidhean agus siostaman dealain.

- USB-C: Eadar-aghaidh bus sreathach uile-choitcheann (USB) a bheir taic do ghluasad dàta nas luaithe agus toradh cumhachd nas àirde.

- LED: Diode sgaoileadh solais, seòrsa de thùs solais a thathas a’ cleachdadh gu cumanta ann an innealan dealanach.

