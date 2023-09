Bidh Forza Motorsport a’ nochdadh cluiche-cluiche agus modh dreuchd ùr ann an sgaoileadh a tha ri thighinn

O chionn ghoirid sheall Turn 10 Studios 17 mionaidean de dhealbhan cluiche airson a’ gheama Forza Motorsport ris an robh dùil ri linn sruth Mìosail Forza. Tha an cuibhreann ùr san t-sreath, dìreach leis an tiotal Forza Motorsport, a’ gealltainn ùrachaidhean is atharrachaidhean inntinneach, a’ comharrachadh àm ùr airson còir-bhòtaidh geama rèisidh mòr-chòrdte.

Anns an fhilm cluiche bha “Initial Drive”, a tha mar an t-sreath tòiseachaidh, a bharrachd air deireadh-seachdain rèis ann an Cupa an Neach-togail. Tha an “Initial Drive” a’ leigeil le cluicheadairean uchd cleachdaidh a thoirt timcheall cuairt Maple Valley ann an E-Ray Chevrolet Corvette, aon de chàraichean còmhdaich a’ gheama. Le bhith a’ seòladh tro làn thrafaig, feumaidh cluicheadairean maighstireachd a dhèanamh air gach tionndadh gus adhartas soirbheachail a dhèanamh.

Às deidh an uchd cleachdaidh, bidh na dealbhan cluiche a’ gluasad gu rèis oidhche anns an t-slighe ficseanail, Hakone. An turas seo, bidh cluicheadairean a’ gabhail smachd air an No.01 Cadillac Racing V-Series.R, an càr còmhdaich eile sa gheama. Às deidh sloc stad, bidh taidhrichean ùra aig cluicheadairean gus putadh airson an àite as motha.

Tha am bhidio cuideachd a’ taisbeanadh modh dreuchd a’ gheama, ris an canar Cupa nan Luchd-togail. Faodaidh cluicheadairean taghadh bho thrì càraichean tòiseachaidh, nam measg an 2019 Subaru STI S209, 2018 Honda Civic Type R, agus 2018 Ford Mustang GT. Anns an fhilm cluiche tha seisean cleachdaidh air Cuairt Grand Oak Club, slighe ficseanail ùr eile, a bheir cothrom do chluicheadairean eòlas fhaighinn air fiosaig agus làimhseachadh a’ gheama.

Ged a tha an geama gu sònraichte a’ toirt a-steach cluicheadairean gu cuairtean ficseanail an toiseach, bidh cuairtean san t-saoghal fhìor cuideachd a’ nochdadh. Aon uair ‘s gu bheil an seisean cleachdaidh seachad, bidh rèis inntinneach a’ cur fàilte air cluicheadairean le cliath làn de 24 càr, gach fear a ’gabhail dòighean gun samhail airson a’ chiad tionndadh.

Tha Forza Motorsport a’ cleachdadh dòigh-obrach gun samhail leis an fhoillseachadh seo, a’ leigeil sìos an t-sreath àireamhach a bha an làthair ann an cuibhreannan roimhe. Tha e ag amas air an t-sreath ath-mhìneachadh mar gheama “adhartachadh càr”, ag atharrachadh fòcas bho bhith a’ cruinneachadh chàraichean gu bhith a’ faighinn smachd air na carbadan tro ùrachadh ceangailte ri ìre maighstireachd càr. Tha an imeachd seo bho dhealbhadh geama rèisidh traidiseanta na atharrachadh inntinneach a chòrdas ri luchd-leantainn a’ ghnè.

Thathas an dùil gun tèid Forza Motorsport a leigeil ma sgaoil air 10 Dàmhair, 2023, airson àrd-ùrlaran Xbox Series X | S agus PC. Bidh e ri fhaighinn air Xbox Game Pass agus PC Game Pass air latha a chuir air bhog.

