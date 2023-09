Steam Ranks Overwatch 2 agus NBA 2K24 mar Geamannan as Miosa na Bliadhna

O chionn ghoirid tha Steam air Blizzard's Overwatch 2 agus 2K Sports 'NBA 2K24 ainmeachadh mar a' chiad agus an dàrna geama as miosa den bhliadhna, stèidhichte air lèirmheasan luchd-cleachdaidh. A-mach às na lèirmheasan Steam iomlan 183,780 airson Overwatch, tha 165,573 àicheil. San aon dòigh, tha NBA 2K24, a chaidh fhoillseachadh air 8 Sultain, air 3,135 lèirmheas àicheil fhaighinn a-mach à lèirmheasan 3,523 gu h-iomlan.

Tha na lèirmheasan àicheil airson Overwatch 2 gu ìre mhòr a’ tighinn bho làthaireachd microtransactions. Bha an geama an toiseach a’ fuireach air stòr air-loidhne Blizzard, Battle.net, far nach robh e comasach do luchd-cleachdaidh fios air ais fhàgail. Ach, nuair a chaidh Overwatch a thoirt seachad air Steam san Lùnastal, bha cothrom aig cluicheadairean mu dheireadh an mì-riarachas leis na microtransactions a chuir an cèill. A dh 'aindeoin na beachdan air ais àicheil, tha Overwatch 2 fhathast a' cumail àite anns na 50 geamannan as fheàrr air Steam, le faisg air 30,000 neach-cleachdaidh co-aontach. Tha e coltach ged a dh’ fhaodadh nach toil le cuid de chluicheadairean an stiùireadh a tha an geama air a ghabhail, tha e fhathast a’ còrdadh riutha a bhith ga chluich.

Tha NBA 2K24, air an làimh eile, air a dhol an aghaidh càineadh chan ann a-mhàin airson na microtransactions aige ach cuideachd airson a ghrafaigean agus an geama gann. Tha luchd-leantainn briseadh-dùil ag ràdh nach eil am briseadh-dùil seo ùr, leis gu bheil cuibhreannan roimhe seo san t-sreath NBA 2K air a bhith briseadh-dùil cuideachd. Gu dearbh, chaidh an sgaoileadh 2020, NBA 2K21, ainmeachadh mar “sgam gluasadach saor-gu-cluich,” agus chaidh an sgaoileadh 2021, NBA 2K22, a chàineadh mar “aon crathadh mòr”. Bidh cluicheadairean a’ cur an cèill frustrachas le làthaireachd sheasmhach microtransactions, a tha air a bhith nam pàirt den t-sreath bho NBA 2K13.

A dh 'aindeoin na lèirmheasan àicheil, tha ionadan luchd-leantainn dìleas fhathast aig Overwatch 2 agus NBA 2K24. Ach, tha an càineadh agus am briseadh-dùil a thog cluicheadairean a’ nochdadh gum faodadh gum bi feum air atharrachaidhean mòra ann an ath-aithrisean de na geamannan sin san àm ri teachd gus earbsa agus sàsachadh na coimhearsnachd gèam fhaighinn air ais.

stòran:

– [Stòr 1]

– [Stòr 2]

– [Stòr 3]