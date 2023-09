Bidh NBA 2K24 a ’faighinn Backlash bho PC Players, a’ tighinn gu bhith mar an dàrna geama ath-bhreithneachaidh as miosa air Steam

Tha an NBA 2K24 a chaidh a leigeil a-mach o chionn ghoirid, an cuibhreann as ùire san t-sreath ball-basgaid fad-ùine a chaidh a leasachadh le 2K, air a dhol an aghaidh càineadh làidir bho chluicheadairean PC, agus mar thoradh air sin thàinig mòran de lèirmheasan àicheil air Steam. Mar thoradh air an sin, tha an geama a-nis mar an dàrna geama ath-sgrùdaichte as miosa air an àrd-ùrlar, dìreach air cùl Overwatch 2, a rèir Steam 250.

Tha an cùl-taic a’ tighinn bhon fhìrinn gu bheil an dreach PC de NBA 2K24 stèidhichte air dreachan PlayStation 4 agus Xbox One den gheama, seach na dreachan PlayStation 5 agus Xbox Series X/S nas adhartaiche. Tha an co-dhùnadh seo air an deasachadh PC fhàgail le dìth fradharc agus gun leasachaidhean mòra an coimeas ri sgaoileadh an-uiridh. A bharrachd air an sin, tha cuid de fheartan a bharrachd air na dreachan tòcan as ùire neo-làthaireach san dreach PC.

Mar eisimpleir, tha làrach-lìn oifigeil a’ gheama a’ cur cuideam air feartan mar ProPLAY, a tha gu cinnteach a’ toirt a-steach fìor fhilmichean NBA a-steach don gheama NBA 2K24, a bharrachd air a’ mhodh dreuchdail pearsanaichte ris an canar The W. Gu mì-fhortanach, chan fhaighear na feartan sin ach do chluicheadairean air PlayStation 5 agus Xbox Sreath X/S, a’ fàgail chluicheadairean PC a’ faireachdainn air fhàgail a-mach.

Bidh lèirmheasan air Steam a’ cur an cèill am briseadh-dùil a tha cluicheadairean a’ roinn. Tha mòran ag ràdh gu bheil an geama-cluiche agus na beòthachaidhean fhathast gu ìre mhòr gun atharrachadh bho tionndaidhean roimhe. Tha aon chluicheadair ag ràdh, “Tha prìomh chlàr agus inneach na pàirce fhathast a’ coimhead gu math saor mar a bha e an-còmhnaidh. ” Tha lèirmheas eile a’ soilleireachadh an dìth oidhirp a chaidh a chuir a-steach don dreach PC, ga choimeas ris an deasachadh tòcan agus a’ nochdadh frustrachas mu chothroman a chaidh a chall gus a dhèanamh co-ionann ris na dreachan ath-gen.

Tha càineadh cuideachd ag amas air microtransactions a thoirt a-steach don NBA 2K24, geama a tha cluicheadairean air làn phrìs a phàigheadh ​​​​air a shon mar-thà. Tha beachdan àicheil air àrd-ùrlaran mar Reddit a ’toirt iomradh air mar a bhios an geama a’ cleachdadh diofar innleachdan microtransaction, a ’dèanamh barrachd mì-riarachas am measg chluicheadairean.

Gu ruige seo, chan eil 2K air dèiligeadh ris na cùisean co-cheangailte ris an dreach PC no air fiosrachadh sam bith a thoirt seachad mu ùrachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann gus an geama a leasachadh.

Mìneachaidhean:

- Microtransactions: Ceannach in-gheam a leigeas le cluicheadairean bathar no feartan brìgheil a cheannach a’ cleachdadh airgead san t-saoghal fhìor.

- PlayStation 4 (PS4): Consal gèam air a leasachadh le Sony.

- Xbox One: consol gèam air a leasachadh le Microsoft.

- PlayStation 5 (PS5): An consol gèam as ùire aig Sony, a’ soirbheachadh le PS4.

- Xbox Series X/S: Na consolaidhean gèam as ùire aig Microsoft, a’ leantainn an Xbox One.

