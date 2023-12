Teicneòlas conaltraidh laser ùr a ’cumail gealladh airson miseanan fànais san àm ri teachd

O chionn ghoirid choilean NASA clach-mhìle chudromach ann an conaltradh fànais domhainn le sgaoileadh soirbheachail dàta tro leusair bho bhàta-fànais còrr air 10 millean mìle air falbh. Dh’ fhaodadh an t-adhartas cruth-atharrachadh a thoirt air an dòigh sa bheil sinn a’ conaltradh san fhànais, a rèir Buidheann Fànais Ameireagaidh.

Gu traidiseanta, tha conaltradh le ciùird fànais domhainn air a bhith an urra ri comharran rèidio a chaidh a chuir agus a fhuaireadh bho antennas na Talmhainn. Ged a tha iad earbsach, tha leud-bann cuibhrichte aig na comharran rèidio sin, ga dhèanamh duilich no eadhon do-dhèanta faidhlichean mòra a chuir a-mach leithid dealbhan agus bhideothan àrd-mhìneachaidh. Ach, tha NASA den bheachd gum faodadh conaltradh tro lasers ìrean dàta àrdachadh gu mòr suas ri 100 uair.

Gus an teicneòlas seo a dhearbhadh, chaidh misean Psyche NASA a chuir a-steach uidheamaichte le inneal tar-chuir laser a bha comasach air comharran laser a chuir agus fhaighinn ann am faisg air infridhearg. Chaidh an transceiver a ghlasadh air lòchran laser NASA ann an California. Tha an adhartas soirbheachail “ciad solas” seo mar phàirt de shreath de dheuchainnean a tha ag amas air comasachd teicneòlas conaltraidh laser a nochdadh.

Thog Trudy Kortes, stiùiriche taisbeanaidhean teicneòlais airson Buidheann-stiùiridh Misean Teicneòlas Fànais aig Prìomh Oifis NASA, toileachas mu chomas teicneòlas conaltraidh laser. Thuirt i, “Is e a bhith a’ faighinn a’ chiad solas aon de dh’ iomadh clach-mhìle DSOC a tha deatamach anns na mìosan a tha romhainn, a’ fuasgladh na slighe gu conaltradh aig ìre dàta nas àirde a tha comasach air fiosrachadh saidheansail, ìomhaighean àrd-mhìneachaidh, agus sruthadh bhidio a chuir a-steach mar thaic don ath leum mòr aig a’ chinne-daonna. : a' cur dhaoine gu Mars."

Tha an siostam conaltraidh laser a’ toirt dùbhlain gun samhail, oir feumaidh an comharra laser cruinneas a chumail suas thar astaran mòra fhad ‘s a tha e a’ dèanamh dìoladh airson gluasad an dà chuid an soitheach-fànais agus an Talamh. Bidh sgioba NASA a-nis ag amas air a bhith ag ùrachadh nan siostaman a nì cinnteach gu bheilear a’ comharrachadh leusair mionaideach agus a’ còdachadh dàta anns na photons solais a tha air an tar-chuir.

Le adhartasan ann an teicneòlas conaltraidh laser, dh’ fhaodadh miseanan fànais san àm ri teachd cothroman ùra fhosgladh airson rannsachadh saidheansail agus sgrùdadh. Leigidh ìrean tar-chuir dàta nas luaithe conaltradh fìor-ùine, càileachd ìomhaighean nas fheàrr, agus an comas airson sruthadh beò, mar sin ag àrdachadh eòlasan luchd-saidheans agus speuradairean. Mar a bhios NASA a’ leantainn air adhart a’ putadh crìochan conaltraidh fànais, tha dùilean inntinneach romhainn airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd.