An Astral Purple: Microsoft ag ainmeachadh rianadair gun uèir Xbox ùr

Tha Microsoft air an cur-ris as ùire aca fhoillseachadh ri loidhne rianadair gun uèir Xbox, an Astral Purple. Tha an sgaoileadh ùr seo a’ taisbeanadh slige aghaidh purpaidh domhainn air a chàradh le cùl geal, a’ cuimhneachadh air dealbhadh an rianadair Velocity Green na bu thràithe.

Tha rianadair Astral Purple Xbox a’ bòstadh a h-uile feart ris am biodh dùil, a’ toirt a-steach bumpers inneach agus brosnachaidhean airson greim leasaichte, putan Share sònraichte airson amannan cluiche a cho-roinn gun oidhirp, agus jack 3.5mm airson innealan claisneachd a cheangal.

Tron bhliadhna seo, tha Microsoft air a bhith a’ toirt a-steach diofar dhealbhaidhean rianadair tarraingeach gus frithealadh air diofar roghainnean. Am measg nan fiosan sin tha an Stormcloud Vapour “fiùghantach”, a tha a’ tighinn le cùl-raon iongantach, agus an deasachadh cuibhrichte rianadair Starfield.

Eu-coltach ri cur air bhog Velocity Green, chan eil coltas ann gu bheil toraidhean no goireasan ceangail a bharrachd rim faighinn airson an Astral Purple. Mar sin, nam biodh tu an dòchas faighinn a-steach le hoodie Xbox co-ionnan no doca cosgais luath co-òrdanachaidh, is dòcha nach bi thu fortanach an turas seo.

Aig prìs £ 60 / $ 65, tha dùil gun cuir an rianadair gun uèir Astral Purple Xbox air bhog air 19 Sultain. Tha ro-òrdughan airson an tionndadh dath ùr seo rim faighinn mu thràth tro Stòr Microsoft.

Gu h-iomlan, tha an Astral Purple a’ tabhann roghainn eireachdail is ioma-chruthach eile dha luchd-gamers an eòlas cluich Xbox aca a phearsanachadh. Leis an sgeama dathan beòthail agus na feartan earbsach aige, tha an rianadair seo gu cinnteach tarraingeach do luchd-leantainn a tha ag iarraidh an cruinneachadh aca ùrachadh no a leudachadh.

Mìneachaidhean:

- Rianadair gun uèir Xbox: Inneal inneal-làimhe air a dhealbhadh airson a chleachdadh le consolaidhean gèam Xbox, a leigeas le cluicheadairean smachd a chumail air a’ gheama aca gun uèir.

- Bumpers teacsaichte agus innealan-brosnachaidh: Na putanan air an rianadair a tha air an dealbhadh gu sònraichte gus eòlas tarraingeach agus leasaichte a thoirt do chluicheadairean.

- Jack 3.5mm: Seac claisneachd àbhaisteach a leigeas le luchd-cleachdaidh innealan claisneachd taobh a-muigh, leithid fònaichean-cluaise no luchd-labhairt, a cheangal ri rianadair Xbox.

