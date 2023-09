Microsoft Windows 11 Fhathast a’ fosgladh cheanglaichean ann am Microsoft Edge a dh’ aindeoin atharrachaidhean gealltanach

A rèir artaigil o chionn ghoirid, tha togail Insider aig Microsoft de Windows 11 fhathast a ’fosgladh ceanglaichean lìn ann am brabhsair Microsoft Edge, a dh’ aindeoin fios a ’chompanaidh roimhe gum fosgail e ceanglaichean ann am brabhsair bunaiteach an neach-cleachdaidh. Bha còir aig an atharrachadh seo cumail ri Achd Seirbheisean Didseatach na h-Eòrpa agus Achd nam Margaidean Didseatach, a tha ag iarraidh air “geatars” mar Microsoft fèin-roghainn a sheachnadh.

Lorg an leasaiche Daniel Aleksandersen, a rinn deuchainn air an fhear ùr Windows 11 Togail taobh a-staigh, gu robh Edge fhathast ga fhosgladh le feachd an àite a’ bhrobhsair àbhaisteach, ge bith càite an robh an neach-cleachdaidh. Thug Aleksandersen fa-near cuideachd nach robh atharrachaidhean rim faicinn anns an Windows 11 Dev Insider nuair a thàinig e gu bhith a’ fosgladh cheanglaichean.

Chaidh tuairmeas a dhèanamh gum faodadh an t-atharrachadh a bhith cuibhrichte ri bhith a’ gairm thagraidhean mar Outlook an àite Edge no Windows. Anns na cùisean sin, bhiodh na h-aplacaidean air an atharrachadh gus ceanglaichean fhosgladh sa bhrobhsair bunaiteach seach gu sònraichte ann an Edge. Ach, cha deach atharrachadh mar sin a lorg sa chòd.

Chan eil a’ chùis seo ùr, oir chruthaich Aleksandersen prògram air a bheil EdgeDeflector roimhe seo gus faighinn timcheall air giùlan sgeama URL Edge ann an Windows 10. Tha cuid a’ faicinn an giùlan seo le Microsoft mar dhòigh air fèin-roghainn a dhèanamh air na seirbheisean aige fhèin thairis air roghainnean treas-phàrtaidh.

Is fhiach a bhith mothachail gu robh Google air an sgeama URL aige fhèin a thoirt a-steach, googlechrome :, gus ceanglaichean fhosgladh ann an Chrome air iOS an àite Safari. Nas fhaide air adhart chuir Microsoft an sgeama aige fhèin an gnìomh, microsoft-edge :, gus URLan bho cho-phàirtean siostam Windows a làimhseachadh. A dh’ aindeoin oidhirpean le Brave agus Mozilla na ceanglaichean sin a ghlacadh, chuir Microsoft casg air aplacaidean treas-phàrtaidh bho bhith a’ dol thairis air an eadar-theachd aca.

Tha Aleksandersen den bheachd gu bheil giùlan Microsoft a’ briseadh air roghainnean luchd-cleachdaidh agus gum faod e a bhith duilich dealachadh a dhèanamh bho ghiùlan droch-rùnach. Tha e a’ moladh gum faodadh Microsoft a bhith air an sgeama URL aca a chleachdadh nas gann airson sanasachd no stiùireadh Cunntas Microsoft.

Gu crìch, Microsoft Windows 11 Tha togail taobh a-staigh fhathast a’ fosgladh cheanglaichean ann an Microsoft Edge, a dh’ aindeoin geallaidhean a bhith a’ toirt urram do bhrobhsair bunaiteach an neach-cleachdaidh. Tha an giùlan seo air draghan a thogail mu dheidhinn fèin-roghainn agus briseadh air roghainnean luchd-cleachdaidh.