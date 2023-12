Rianadair NASA a’ tadhal air UAE gus Com-pàirteachas ann an Rannsachadh Fànais a neartachadh

Geàrr-chunntas: Thadhail an Seanadair Bill Nelson, Rianadair NASA, air Ionad Fànais Mohammed Bin Rashid (MBRSC) san UAE gus an com-pàirteachas eadar an UAE agus na SA ann an sgrùdadh fànais a neartachadh. Rè a chuairt, ghabh an Seanadair Nelson pàirt ann an seisean leis an tiotal, “Space and Beyond: The Future of Space Exploration,” far an do roinn e na faileasan aige mu bhith a’ coimhead air an Talamh bhon fhànais. Anns an t-seisean cuideachd bha seallaidhean bho speuradairean Sultan AlNeyadi agus Hazzaa AlMansoori, a’ cur cuideam air nàdar aonachaidh mhiseanan fànais agus an sealladh tarraingeach den Talamh bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

Ann an oidhirp co-obrachadh agus miannan dha chèile a bhrosnachadh, tha turas an t-Seanalair Bill Nelson don UAE a’ soilleireachadh a’ chom-pàirteachas làidir eadar an dà dhùthaich ann an sgrùdadh fànais. Thug an seisean, a chuir MBRSC agus Taigh-tasgaidh na h-Àm ri Teachd air dòigh, àrd-ùrlar don t-Seanalair Nelson gus a bheachdan agus a eòlasan bhon fhànais a cho-roinn.

A’ meòrachadh air an t-sealladh iongantach den Talamh bhon bhàta-fànais, chuir an Seanadair Nelson cuideam air cho cudromach sa tha e a bhith ag aithneachadh dhleastanasan co-roinnte mar shaoranaich na Talmhainn. Thog e a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig sgrùdadh fànais ann a bhith a’ toirt dhaoine còmhla agus ag àrach faireachdainn de aonachd.

Cho-roinn speuradairean Sultan AlNeyadi agus Hazzaa AlMansoori am beachdan tron ​​​​t-seisean cuideachd, a’ nochdadh nàdar aonachaidh mhiseanan fànais. Bhruidhinn iad mun eòlas domhainn air an Talamh fhaicinn bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta agus an sealladh a bheir e dha na dùbhlain cruinneil a tha fa chomhair daonnachd.

Rè an turais, chuir Martina Strong, Tosgaire na SA don UAE, cuideam air a ’chàirdeas domhainn agus an com-pàirteachas làidir eadar an dà dhùthaich ann an sgrùdadh fànais. Thog i na h-oidhirpean co-obrachail a tha air leantainn gu innleachdan agus lorgan a tha a’ dol thairis air crìochan nàiseanta.

Chuir Salem Humaid AlMarrri, Àrd-stiùiriche MBRSC, an urram an cèill ann a bhith a’ toirt aoigheachd don t-Seanadair Bill Nelson agus chuir e cuideam air cho cudromach sa bha an turas aige ann a bhith a’ neartachadh a’ chom-pàirteachas sgrùdaidh fànais eadar an UAE agus na SA. Tha an co-obrachadh eadar MBRSC agus NASA air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith ag adhartachadh àm ri teachd sgrùdadh fànais agus air dorsan fhosgladh gu crìochan ùra ann an rannsachadh saidheansail agus lorg.

Bha cothrom aig an t-Seanadair Bill Nelson cuideachd tadhal air prìomh oifisean MBRSC, far an do chuir Salem Humaid AlMarrri fàilte air. Bha an turas a’ toirt a-steach tursan gu Stèisean na Talmhainn, MBRSC Laboratories, agus an Seòmar Smachd Misean, a’ taisbeanadh na comasan adhartach agus an teicneòlas a thathas a’ cleachdadh ann an gnìomhachd fànais agus sgrùdadh.

Gu h-iomlan, bha turas an t-Seanalair Bill Nelson don UAE a’ daingneachadh a’ chom-pàirteachais làidir eadar an UAE agus na SA ann an sgrùdadh fànais, a’ soilleireachadh an dealas co-roinnte airson a bhith a’ toirt air adhart àm ri teachd sgrùdadh fànais agus a’ putadh crìochan eòlas daonna.