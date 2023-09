Bidh an t-seann Baidsealair Matty J gu bhith na Phrìomh Oifigear Pacaidh aig ALDI gus Airgead a thogail airson Carthannas

Chaidh pearsa Tbh Astràilianach Matthew Johnson, ris an canar Matty J, ainmeachadh mar phrìomh Phrìomh Oifigear Pacaidh (CPO) ALDI. Mar phàirt den dreuchd aige, bidh Matty J a’ stiùireadh a’ chiad sheirbheis pacaidh bhagaichean aig ALDI, a tha ag amas air airgead a thogail do charthannas. Faodaidh luchd-ceannach an t-seirbheis VIPacking $2 a thaghadh agus tlachd fhaighinn bho bhith a’ coimhead Matty J agus saor-thoilich eile a’ pacadh an grosairean fhad ‘s a tha iad a’ faighinn seirbheis cofaidh a-staigh. Thèid a h-uile airgead a thèid a thogail bhon t-seirbheis seo a thoirt seachad do Camp Quality, carthannas aillse cloinne ann an Astràilia a bhios a’ cur air dòigh cur-seachadan agus prògraman ospadail do chloinn le aillse.

Chuir Matty J an cèill a thoileachas mun dreuchd ùr aige, ag ràdh, “Tha e na urram a bhith air a thaghadh mar a’ chiad Phrìomh Oifigear Pacaidh aig ALDI Astràilia. Bha mi a-riamh ag iarraidh tiotal prìomh oifigear. ” Thuirt e cuideachd gu bheil e air a bhith a’ brùthadh air na sgilean pacaidh aige gus dèanamh cinnteach gun urrainn dha nas urrainn dha na pocannan a phacadh airson an adhbhar sgoinneil seo.

Bidh Matty J gu pearsanta a’ pacadh phocannan aig stòr Brookvale aig ALDI ann an Sydney air 16 Sultain. Dhaibhsan nach urrainn a bhith an làthair, bidh roghainn aig Astràilianaich Camp Quality Special Buys a cheannach no a thoirt seachad don charthannas. Bidh ALDI a’ maidseadh gach tabhartas teachdaiche a chaidh a thoirt seachad sa bhùth no air-loidhne, suas gu luach $100,000.

Thog Stiùiriche Riaghlaidh ALDI ann an NSW, Alex Foster, na sgilean pacaidh aig Matty J agus thuirt e gun tèid a chuir tro na ceumannan aige gus dèanamh cinnteach gu bheil e a’ leantainn riaghailtean òrail pacaidh, a’ toirt a-steach a bhith a’ cur nithean nas truime aig a’ bhonn agus nithean nas aotroime air a’ mhullach fhad ‘s a tha e a’ seachnadh aran a bhrùthadh. .

Tha ALDI air còrr air $5.3 millean a thoirt seachad mar-thà do Camp Quality bho chaidh e ann an com-pàirteachas leis a’ charthannas ann an 2020. Tha an tabhartas seo air 5,662 leanabh a chuideachadh gus prògraman cur-seachad a chuir an carthannas air dòigh. Chuir Ceannard Càileachd Campa, Deborah Thomas, cuideam air cho cudromach sa tha an t-airgead a chaidh a thogail, ag ràdh gu bheil iad a’ toirt cothrom do chloinn a tha a’ fulang le aillse faighinn gu cùram sònraichte, coimhearsnachd thaiceil, cothroman faochaidh, prògraman foghlaim, agus eòlasan cuimhneachail.

