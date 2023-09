macOS Sonoma: Na tha ri shùileachadh bhon dreach as ùire de macOS

Tha Apple air ceann-latha sgaoilidh macOS Sonoma ainmeachadh, ris an canar cuideachd macOS 14, a bhios ri fhaighinn don phoball air 26 Sultain. Bheir an dreach as ùire seo de macOS grunn fheartan ùra a chuireas ri eòlas an neach-cleachdaidh agus ga dhèanamh nas coltaiche ri iOS.

Is e aon de na prìomh ùrachaidhean ann am macOS Sonoma widgets deasg a chuir ris, a leigeas le luchd-cleachdaidh Mac an deasg aca a ghnàthachadh le widgets feumail agus eadar-ghnìomhach. Tha am feart seo air a bhith mòr-chòrdte air innealan iOS, agus a-nis faodaidh luchd-cleachdaidh Mac an aon ghoireas agus gnìomh a mhealtainn.

Tha co-labhairtean bhidio air a thighinn gu bhith na phàirt riatanach de ar beatha, agus tha macOS Sonoma ag amas air an eòlas seo a leasachadh le feartan ùra. Bheir an siostam obrachaidh a-steach innealan roinneadh sgrion agus Ath-chòmhdach Preseantair, a leigeas le luchd-labhairt gluasad timcheall air beulaibh scrion co-roinnte rè gairmean bhidio.

Gheibh Safari, am brabhsair bunaiteach ann am macOS, ùrachaidhean cudromach ann am Sonoma cuideachd. Is e aon de na rudan a chaidh a chur ris gu sònraichte pròifilean brabhsair, a leigeas le luchd-cleachdaidh seataichean eadar-dhealaichte de chomharran-leabhair a chruthachadh agus an eòlas brobhsaidh aca a ghnàthachadh a rèir an roghainnean. A bharrachd air an sin, bidh gnìomhachd sgrùdaidh ann an Safari nas freagarraiche, a’ toirt toraidhean nas luaithe agus nas cruinne do luchd-cleachdaidh.

Gus macOS Sonoma a stàladh, bidh feum agad air inneal co-fhreagarrach. Am measg nam modalan as tràithe a bheir taic don t-siostam obrachaidh seo tha an 2018 MacBook no Mac Mini, an 2019 iMac, an 2017 iMac Pro, an 2019 Mac Pro, no an 2022 Mac Studio. Tha e cudromach dèanamh cinnteach gu bheil an inneal agad a 'coinneachadh ris na riatanasan as ìsle gus na feartan agus na leasachaidhean ùraichte a tha Sonoma a' tabhann a mhealtainn.

Gu crìch, tha macOS Sonoma a’ gealltainn feartan agus leasachaidhean ùra inntinneach a thoirt do luchd-cleachdaidh Mac. Le widgets deasg, comasan co-labhairtean bhidio leasaichte, agus brobhsair Safari nas freagarraiche, bheir an dreach as ùire seo de macOS eòlas cleachdaiche nas fheàrr agus amalachadh nas dlùithe le innealan iOS.

Mìneachaidhean:

– macOS: Sreath de shiostaman obrachaidh air an leasachadh le Apple Inc. airson na coimpiutairean Macintosh aca.

- Sonoma: An còd-ainm airson an dreach as ùire de macOS, ris an canar cuideachd macOS 14.

- iOS: An siostam obrachaidh gluasadach air a leasachadh le Apple Inc. airson na h-innealan iPhone, iPad agus iPod Touch aca.

stòran:

- Monica Chin, “tha macOS Sonoma a’ tighinn air 26 Sultain ”, The Verge.