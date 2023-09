Bidh LG a’ nochdadh Tbh Micro LED 118-Inch MAGNIT

Tha LG air a dhol a-steach don mhargaidh Tbh Micro LED leis an tairgse as ùire aige, an MAGNIT 118-òirleach. Is e an Tbh ùr seo an-dràsta am farpaiseach as fhaisge air The Wall 110-òirleach aig Samsung, a tha air smachd a chumail air a’ mhargaidh bho chaidh a chuir air bhog.

Tha an LG MAGNIT 118-òirleach a’ nochdadh pannal 4K Micro LED le ìre ùrachaidh 120Hz, soilleireachd 250-nit, agus taic HDR10 agus HDR10 Pro. Tha e air a stiùireadh le pròiseasar LG Alpha 9 agus a 'ruith air àrd-ùrlar WebOS a' chompanaidh. Tha an Tbh cuideachd a’ toirt a-steach amalachadh AirPlay 2 agus Miracast agus dà neach-labhairt 50-watt airson eòlas claisneachd bogaidh.

Ach, tha an LG MAGNIT a’ tighinn le taga prìs àrd de $237,000, ga fhàgail nas daoire na tairgse 110-òirleach Samsung aig prìs $149,999. Chan eil LG air ainmeachadh fhathast gu bheil an Tbh ri fhaighinn.

A bharrachd air an MAGNIT, tha LG cuideachd air loidhne-loidhne LG OLED M3 a thoirt a-steach, anns a bheil trì meudan: 77-òirleach, 83-òirleach, agus 97-òirleach. Tha rùn 4K aig na Tbhn OLED sin agus ìre ùrachaidh 120Hz. Is e feart sònraichte an OLED M3 am fuasgladh ceangail gun uèir aige, ris an canar am bogsa Zero Connect, a chuireas às don fheum air càbaill a bhith ceangailte gu dìreach ris an Tbh.

A rèir LG, is e an OLED M3 a ’chiad Tbh luchd-cleachdaidh a tha a’ tabhann tar-chuir bhidio is claisneachd fìor-ùine aig suas ri 4K 120Hz tron ​​​​fhuasgladh ceangail gun uèir aige. Cha deach prìsean agus ruigsinneachd airson loidhne-loidhne OLED M3 ainmeachadh fhathast.

