Tha La-Z-Boy ag amas air fòcas teachdaiche gus fuireach farpaiseach

Tha La-Z-Boy, am brannd àirneis suaicheanta, air Jorge Calvachi fhastadh mar stiùiriche lèirsinn gus gnìomh lèirsinn luchd-cleachdaidh a stèidheachadh airson a’ chiad uair ann an eachdraidh faisg air 100 bliadhna. Tha Calvachi den bheachd gur e a’ bhuannachd farpaiseach ùr ann an gnìomhachas sam bith, àirneis nam measg, fòcas luchd-cleachdaidh.

Is e aon dùbhlan a tha mu choinneimh La-Z-Boy gu bheil grunn phuingean-suathaidh aige le luchd-cleachdaidh tro dhiofar shianalan, agus mar as trice tha eòlas teachdaiche tar-chinealach. Lorg Calvachi gu bheil luchd-cleachdaidh a’ toirt ùine nas fhaide airson àirneis a cheannach, le brobhsadh air-loidhne air a leantainn le deuchainnean in-stòr airson comhfhurtachd mar phàirt chudromach den turas. Ach, chan eil na h-eòlasan eadar didseatach agus in-stòr air a bhith cunbhalach.

Gus dèiligeadh ris an dùbhlan seo, tha Calvachi a’ cruthachadh ionad eòlas teachdaiche le cuideachadh bho InMoment, companaidh eòlas teachdaiche. Cruinnichidh iad dàta bho shianalan didseatach mar thoiseach tòiseachaidh agus mean air mhean bheir iad a-steach dàta bho phuingean suathaidh eile. Is e an t-amas sealladh iomlan a bhith agad air turas teachdaiche gus co-dhùnaidhean eagrachaidh nas fheàrr a dhèanamh.

Ged is dòcha nach bi buileachadh teignigeach duilich, is e fìor dhùbhlan a th’ ann a bhith a’ gabhail ris an fhuasgladh taobh a-staigh buidheann a tha stèidhichte o chionn fhada. Tha Calvachi agus InMoment ag amas air ceannach a-steach bho luchd-ùidh gus dèanamh cinnteach gu bheil iad air an cur an gnìomh gu soirbheachail.

Is e an tomhas soirbheachail mu dheireadh airson La-Z-Boy eòlas iomlan a thoirt don neach-ceannach, seach a bhith dìreach ag amas air atharrachaidhean agus fàs teachd-a-steach.

