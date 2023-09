Qualcomm gu bhith a’ toirt seachad modems Snapdragon 5G airson cuir air bhog fònaichean sgairteil Apple san àm ri teachd

Tha solaraiche chip gluasadach Qualcomm air aonta a ruighinn leis an fhuamhaire teignigeach Apple gus Snapdragon 5G Modem RF Systems a sholarachadh airson fònaichean sgairteil a chuir air bhog eadar 2024 agus 2026. Tha an com-pàirteachas seo a’ tighinn aig àm nuair a tha dùbhlain mu choinneimh Apple ann an Sìona agus ag amas air an t-sèine solair aca a neartachadh ann an roinnean eile. . Ged nach deach luach an aonta fhoillseachadh le Qualcomm, tha eòlaichean den bheachd gur fhiach e billeanan dolar.

Tha an t-aonta ùr seo a’ togail air aonta a chaidh a shoidhnigeadh roimhe eadar Qualcomm agus Apple ann an 2019, a dh’ fhuasgail blàr laghail eadar an dà chompanaidh. A rèir Reuters, thig an aonta solarachaidh bhon aonta sin gu crìch am-bliadhna. Tha seo a’ ciallachadh gur e na iPhones a tha ri thighinn a thèid ainmeachadh le Apple an fheadhainn mu dheireadh a thèid fhoillseachadh fon aonta roimhe.

Tha an co-obrachadh eadar Qualcomm agus Apple cudromach anns a’ ghnìomhachas chip leis gu bheil Qualcomm na phrìomh sholaraiche de chips gluasadach, fhad ‘s a tha làthaireachd mòr aig Apple anns a’ mhargaidh fònaichean sgairteil. Tha luchd-anailis UBS a’ dèanamh a-mach gun do choisinn Qualcomm timcheall air $ 7.26 billean le bhith a’ toirt seachad chips gu Apple ann an 2022.

Le bhith a’ faighinn solar de Snapdragon 5G Modem RF Systems bho Qualcomm, tha Apple ag amas air teicneòlas 5G ùr-nodha a thoirt a-steach do na modalan fòn cliste aige san àm ri teachd. Tha na Snapdragon 5G Modem RF Systems a’ tabhann feartan adhartach agus coileanadh, a ’leigeil le Apple ceanglaichean nas fheàrr agus astaran dàta nas luaithe a lìbhrigeadh don luchd-cleachdaidh aige.

Gu h-iomlan, tha an com-pàirteachas seo a’ neartachadh suidheachadh Qualcomm mar phrìomh chluicheadair anns a’ ghnìomhachas chip gluasadach agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil cothrom aig Apple air teicneòlas adhartach chip airson na fiosan fònaichean sgairteil aca a tha ri thighinn.

