Tha Banca Meadhanach Israel a’ beachdachadh air Sekel didseatach a thoirt a-mach

Tha banca meadhan Israel, Banca Israel, a' rannsachadh an gabhadh secel didseatach a chuir a-mach gus siostaman pàighidh na dùthcha a leasachadh. Ged nach deach an co-dhùnadh seicil didseatach a chuir air bhog fhathast, tha am banca meadhanach fhathast dealasach a thaobh a bhith a’ putadh crìoch airgeadan didseatach.

Thòisich am banca meadhanach a’ sgrùdadh agus ag ullachadh airson secel didseatach a chuir a-mach san t-Samhain 2021, mar dhòigh air siostam pàighidh nas èifeachdaiche a chruthachadh. Bha Israel air beachdachadh an toiseach air airgead didseatach banca meadhanach (CBDC) a chuir a-mach aig deireadh 2017, agus tha am fòcas o chionn ghoirid air secel didseatach a rèir gluasadan cruinneil ann an eaconamaidhean adhartach.

Thuirt Riaghladair Banca Israel Amir Yaron gu bheil an co-dhùnadh secel didseatach a chuir a-mach fhathast fosgailte, mar a tha e anns na h-eaconamaidhean as adhartaiche. Ach, tha am banca meadhanach gu sònraichte airson fuireach aig fìor thoiseach sgrùdadh CBDC agus taic a thoirt do oidhirpean gus siostaman pàighidh agus an siostam ionmhais gu h-iomlan ùrachadh.

Tha banca meadhan Israel mu thràth air co-obrachadh le a cho-obraiche ann an Hong Kong agus am Banca airson Tuineachaidhean Eadar-nàiseanta air pròiseact Sela. Tha am pròiseact seo air ion-dhèantachd CBDC reic a nochdadh, a’ cothlamadh ruigsinneachd, farpais, agus cybersecurity làidir, agus aig an aon àm a’ gleidheadh ​​​​buannachdan airgead corporra.

Dh’ fhaodadh secel didseatach cur ri farpais ann an siostam ionmhais Israel, a tha an-dràsta fo smachd beagan bhancaichean is ionadan mòra. Dhaingnich an Leas-Riaghladair Anndra Abir gu robh feum air raon-cluiche cothromach a leigeas le luchd-inntrigidh ùr toraidhean ionmhais a thabhann. Tha an àrdachadh o chionn ghoirid ann an ìrean rèidh air cuideam a chuir air na tha aig bancaichean mar-thà ann a bhith a’ dol seachad air àrdachadh reataichean gu cothromachadh luchd-ceannach, a’ leantainn gu mì-riarachas poblach.

Tha Banca Israel ag aithneachadh gu bheil an eaconamaidh air a dhidseatachadh gu luath agus a’ faicinn na buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith ann bho shekel didseatach. Ma thèid a bhuileachadh, tha am banca meadhanach ag amas air prìomhachas a thoirt do phrìobhaideachd ann an gnothaichean didseatach, a’ dèanamh cinnteach gu bheil co-dhiù an aon ìre de dhìomhaireachd ris na dòighean pàighidh didseatach a th’ ann mar-thà.

Ged nach eil an co-dhùnadh mu shekel didseatach fhathast air a thoirt gu crìch, tha Banca Israel gu gnìomhach a’ sgrùdadh nan cothroman agus a’ fuireach aig fìor thoiseach rannsachadh is leasachadh CBDC.

stòran:

- Reuters: https://www.reuters.com/markets/japan-central-bank-says-got-find-way-deal-digital-currencies-2022-09-12/

- Banca Israel: https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-28-2021.aspx