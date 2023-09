Tha Banca Meadhanach Israel a’ beachdachadh air Shekel didseatach a chuir a-mach gus siostaman pàighidh ùrachadh

Tha banca meadhan Israel, Banca Israel, a' gluasad air adhart le planaichean gus secel didseatach a thoirt a-steach gus siostaman pàighidh na dùthcha a neartachadh. Ged nach eil am banca fhathast air co-dhùnadh deireannach a dhèanamh a thaobh am bu chòir seicig didseatach a chuir air bhog, tha e fhathast dealasach a thaobh a bhith aig fìor thoiseach sgrùdadh airgead didseatach agus taic a thoirt do oidhirpean gus siostaman pàighidh adhartachadh agus an siostam ionmhais gu h-iomlan.

Tha Banca Israel air a bhith a’ dèanamh rannsachadh agus ullachadh airson seiceal didseatach a thoirt seachad bhon t-Samhain 2021. Tha an fheum air siostam pàighidh nas èifeachdaiche air an iomairt seo a stiùireadh, leis gun do dh’ aithnich am banca na buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith aig airgead didseatach banca meadhanach (CBDC). ) cho tràth ri 2017.

Dhaingnich Riaghladair Banca Israel Amir Yaron cho cudromach sa tha e cumail suas ri digiteachadh na h-eaconamaidh agus a’ bheàrn a dhùnadh le eaconamaidhean adhartach eile. Dhaingnich e cuideachd nan toireadh Israel a-steach secel didseatach, gun toireadh e prìomhachas do bhith a’ cumail ìrean prìobhaideachd a tha coltach ri no a dh’ fhaodadh a bhith nas àirde na an fheadhainn a tha air an tabhann leis na dòighean pàighidh didseatach a th’ ann mar-thà.

Chomharraich an Leas-Riaghladair Anndra Abir an comas airson seiceal didseatach barrachd farpais a thoirt a-steach do shiostam ionmhais Israel, a tha an-dràsta fo smachd beagan bhancaichean agus ionadan mòra. Le bhith a’ toirt cothrom cothromach, dh’ fhaodadh CBDC leigeil le luchd-inntrigidh margaidh ùr toraidhean agus seirbheisean ionmhais a thabhann.

Tha pròiseact Sela Banca Israel, a chaidh a dhèanamh ann an co-obrachadh le Ùghdarras Airgeadaidh Hong Kong agus am Banca airson Tuineachaidhean Eadar-nàiseanta, air dearbhadh gu bheil e comasach CBDC reic a dhèanamh. Tha am pròiseact seo ag amas air a bhith a’ cothlamadh ceumannan ruigsinneachd, farpais, agus cybersecurity fhad ‘s a chumas iad buannachdan airgead corporra.

Tha beachdachadh a’ bhanca mheadhain air seiceal didseatach a’ tighinn mar fhreagairt air iarrtas poblach airson siostam ionmhais nas cothromaiche. Thog an àrdachadh ann an ìrean rèidh o chionn ghoirid gu robh feum air barrachd farpais, leis nach robh bancaichean malairteach a’ toirt làn àrdachaidhean reata gu cothromachadh an luchd-ceannach aca, a’ leantainn gu cùl-taic poblach.

Gu crìch, ged nach eil Banca Israel fhathast air co-dhùnadh làidir a dhèanamh mu bhith a’ toirt a-mach secel didseatach, tha iad gu gnìomhach an tòir air sgrùdadh agus leasachadh airgead didseatach gus siostaman pàighidh ùrachadh agus cruth-tìre ionmhais nas fharpaiseach adhartachadh san dùthaich.

