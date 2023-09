Bidh Apple a’ nochdadh iPhone 15: Feartan, Prìsean, agus Ceann-latha Sgaoilidh

O chionn ghoirid tha Apple air an raon iPhone 15 ris an robh dùil mòr fhoillseachadh aig tachartas sònraichte aig Taigh-cluiche Steve Jobs ann an Cupertino, California. Thathas an dùil gun tèid na modalan ùra iPhone 15 a leigeil ma sgaoil ann an Aotearoa (Sealan Nuadh) air 22 Sultain, le prìsean a’ tòiseachadh aig NZ $ 1649 airson a’ mhodail àbhaisteach, NZ $ 2099 airson an Pro, agus $ 2499 airson an Pro Max.

Rè an tachartais, nochd Apple cuideachd na modalan Apple Watch as ùire, anns a bheil feart smachd gluasad-bodhaig ùr. Leis an fheart seo, faodaidh luchd-cleachdaidh diofar ghnìomhan a choileanadh le bhith a’ cnagadh an òrdag agus am meur-lorg còmhla.

Gu inntinneach, chaidh an raon iPhone 15 a chuir air bhog leis na h-aon phrìsean bunaiteach ris an raon iPhone 14 roimhe anns na SA. Ach, ann an Sealan Nuadh, tha prìs an iPhone 15 bunaiteach NZ $ 50 nas àirde na an iPhone 14. Tha prìs cur air bhog an iPhone 15 Pro NZ $ 100 nas motha na an iPhone 14 Pro, agus tha na modalan ùra Plus agus Pro Max air àrdachadh ann am prìs cur air bhog fhaicinn. de NZ $ 300 an coimeas ri modalan na bliadhna an-uiridh.

Is e aon fheart sònraichte de raon iPhone 15 toirt a-steach puirt USB-C airson cosgais. Tha an gluasad seo a’ tighinn às deidh don Aonadh Eòrpach reachdas aontachadh ag iarraidh air a h-uile inneal beag, a’ toirt a-steach fònaichean sgairteil, cosgais USB-C a chleachdadh ro 2024. Leis an atharrachadh seo, faodaidh an aon chorda a chuireas cosgais air iPhones cosgais a chuir air a’ mhòr-chuid de fhònaichean Android agus innealan eile an latha an-diugh. A bharrachd air an sin, leigidh e le cosgais air ais, a ’ciallachadh gum faod luchd-cleachdaidh goireasan mar a’ chùis AirPods aca ath-phàigheadh ​​​​gu dìreach bhon iPhone aca.

A thaobh dathan, bidh modalan àbhaisteach iPhone 15 agus Plus rim faighinn ann am pinc, buidhe, gorm, uaine is dubh. Tha na modalan iPhone 15 Pro agus Pro Max a’ tabhann roghainnean titanium dubh, geal, gorm is nàdarra. Ach, eu-coltach ri cuid de fhònaichean Android coimeasach, chan eil na modailean àbhaisteach iPhone 15 a’ nochdadh taisbeanadh an-còmhnaidh no taisbeanadh 120Hz.

Bidh na modalan iPhone 15 Pro a’ tighinn le cùis titanium aotrom agus làidir, a ’dol an àite an stàilinn gun staoin a chaidh a chleachdadh ann am modalan roimhe. A bharrachd air an sin, chaidh putan gnìomh prògramaichte a chuir an àite an suidse mute air taobh a’ fòn.

Gu h-iomlan, tha an raon iPhone 15 a’ tabhann feartan ùra, prìsean nas àirde airson cuid de mhodalan, agus goireasachd cosgais USB-C. Leis na specs drùidhteach agus na dealbhaidhean ùraichte aca, tha na iPhones ùra sin gu cinnteach a’ tarraing aire luchd-dealasach Apple agus luchd-dealasach teignigeach.

