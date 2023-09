A’ toirt a-steach an iPhone 15 Pro Max: am fòn cliste as cumhachdaiche aig Apple fhathast

Is e an iPhone 15 Pro Max am prìomh fòn cliste as ùire aig Apple agus tha an camara as cumhachdaiche a chaidh fhaicinn a-riamh air iPhone. Air fhoillseachadh còmhla ris an iPhone 15, iPhone 15 Plus, agus iPhone 15 Pro, tha an Pro Max a ’nochdadh taisbeanadh 6.7-òirleach agus a’ toirt a-steach na feartan ùra uile a lorgar air a pheathraichean, leithid Putan Gnìomh gnàthaichte agus port USB-C.

Is e an rud a tha a ’suidheachadh an iPhone 15 Pro Max bho chèile an lionsa zoom periscope ùr-ghnàthach aige, a bheir seachad zoom optigeach 5x, ga fhàgail na cho-fharpaiseach làidir an aghaidh prìomh fhònaichean camara eile. Le bàrr 2x Apple bhon sensor 48MP, faodaidh luchd-cleachdaidh zoom optigeach 10x a choileanadh gu h-èifeachdach. Chaidh an iPhone 15 Pro Max ainmeachadh aig tachartas Apple san t-Sultain agus tha e ri fhaighinn airson ro-òrdugh mus tèid a leigeil ma sgaoil air 22 Sultain.

Is e aon fheart sònraichte den iPhone 15 Pro Max am port USB-C aige, a’ dol an àite ceanglaiche Lightning Apple. Tha am port seo a’ tabhann astaran USB 3 airson luchdachadh sìos faidhlichean bhidio nas luaithe agus barrachd. Tha e cuideachd uidheamaichte leis a’ chip A17 Pro ùr aig Apple, a chuireas ri a choileanadh iomlan.

Fhad ‘s a tha am Pro Max a’ roinn an aon mheud ris an fhear a bh ’ann roimhe, tha e a’ bòstadh togail titanium, oirean cruinn, agus Putan Gnìomh gnàthaichte, mar a chaidh fhoillseachadh le iOS 17. Tha na leasachaidhean sin a’ cur ris an dealbhadh caol agus an eadar-aghaidh a tha furasta a chleachdadh.

Chan eil eòlas practaigeach air a bhith againn leis an iPhone 15 Pro Max fhathast, ach stèidhichte air na mion-chomharrachaidhean drùidhteach aige, tha e coltach gu bheil e na ùrachadh sònraichte. Leis na feartan camara adhartach agus an coileanadh cumhachdach aige, tha dùil gum bi e a’ farpais gu fàbharach ann am margaidh na fònaichean sgairteil agus air a mheas mar aon de na iPhones as fheàrr gu ruige seo.

Mar a bhios sinn a’ caitheamh barrachd ùine leis a’ phrìomh fhòn ùr aig Apple, bheir sinn seachad lèirmheas coileanta a bheir mion-fhiosrachadh air na neartan agus laigsean aige. Cum sùil air a’ cho-dhùnadh mu dheireadh againn air an iPhone 15 Pro Max.

