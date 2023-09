IPhone 15 ùr ri fhoillseachadh: Na bu chòir a bhith an dùil

Thathas an dùil gun nochd Apple na fònaichean sgairteil as ùire aige aig an tachartas cur air bhog aige leis an t-ainm “Wanderlust.” Nochdaidh am fuamhaire tech an iPhone 15 agus iPhone 15 Pro ùr, ag ùrachadh modalan iPhone 14 an-uiridh. Tha an tachartas a’ tighinn aig àm deatamach dha Apple, le iarrtas cruinneil airson fònaichean sgairteil ùra aig an ìre as ìsle ann an deich bliadhna. Bidh an neach-dèanaidh iPhone a’ toirt aoigheachd don tachartas aig Taigh-cluiche Steve Jobs aig Apple Park ann an California. Thèid am prìomh òraid a chraoladh beò air YouTube.

Thathas an dùil gun tèid an iPhone 15 a leigeil ma sgaoil air Dihaoine, Sultain 22, le ro-òrdughan a’ tòiseachadh air 15 Sultain. iPhone 15 Pro Max le scrion 6.1-òirleach. Tha dùil cuideachd ris an iPhone 15 agus iPhone 6.7 Plus, fònaichean sgairteil beagan nas cumhachdaiche.

Thathas an dùil gum bi microchip leasaichte aig an iPhone 15 ùr, an A17 Bionic, a bheir seachad pròiseasar nas èifeachdaiche agus a leasaicheas beatha bataraidh. Thèid na modalan Pro a thogail le frèam titanium airson innealan nas aotroime agus nas seasmhaiche. Thathas ag aithris gu bheil scrion atharrachail aig a h-uile modal iPhone 15 le camara toll-punch aig mullach a ’fòn, a’ cur às don dealbhadh “notch”.

Tha dùil gum bi na h-ùrachaidhean camara aig cridhe cur air bhog an iPhone 15. Bidh na modalan ìre inntrigidh a’ nochdadh camara farsaing nas cumhachdaiche, fhad ‘s a dh’ fhaodadh lionsa camara “periscope” a bhith anns na modalan Pro airson comasan zoom leasaichte. A bharrachd air an sin, faodar putan “gnìomh” prògramaichte a chuir an àite a ’phutan mute air taobh a’ fòn.

Cleachdaidh an iPhone 15 ùr càball cosgais USB-C cuideachd, mar a tha air òrdachadh le lagh an EU gus cargairean a dhèanamh àbhaisteach agus cuir an-aghaidh sgudal-d. Dh’ fhaodadh an càball ùr seann chàbaill fhàgail gun fheum airson cosgais. Thathas an dùil cuideachd gun tèid Apple Watch Series 9 a leigeil ma sgaoil, còmhla ri ùrachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann air na fònaichean-cluaise Apple Watch Ultra agus AirPod.

Cha deach fiosrachadh mu phrìsean an iPhone 15 fhoillseachadh fhathast.

Stòran: Bloomberg, Nikkei, Apple