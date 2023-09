Bidh Apple a ’nochdadh iPhone 15, Apple Watch Series 9, agus AirPods Pro 2 le cosgais USB-C

Tha Apple dìreach air an loidhne ùr de thoraidhean ris an robh dùil airson 2023 ainmeachadh, a’ toirt a-steach an iPhone 15, Apple Watch Series 9, agus AirPods Pro 2 le cosgais USB-C. Tha an iPhone 15 a’ tighinn le tionndadh gu USB-C agus zoom camara leudaichte airson a mhodail Pro. Tha a’ chompanaidh an dòchas gun toir na tairgsean ùra seo air luchd-ceannach ùrachadh agus cùl a chur ris an t-sleamhnachadh o chionn ghoirid anns a’ phrìs earrannan aca.

Bidh na dreachan cunbhalach agus meud mòr den iPhone 15 a ’gleidheadh ​​​​eileamaidean dealbhaidh nam modalan a bh’ ann roimhe, a ’toirt a-steach taobhan alùmanum agus cùl glainne agus aghaidhean. Ach, tha iad a-nis a’ nochdadh oirean contoured ùra agus gearradh “eilean fiùghantach” nas lugha aig mullach na sgrìn. Chaidh an siostam camara dùbailte a leasachadh gu mòr, le prìomh sensor 48-megapixel agus zoom optigeach 2x.

Bidh na modailean ùra cuideachd a’ bòstadh scrionaichean a tha dà uair cho soilleir, a’ comasachadh leughadh nas fheàrr a-muigh. Is e feart sònraichte eile toirt a-steach port USB-C, a leigeas le cosgais agus co-chòrdalachd le raon de dh’ innealan. Tha na fònaichean uidheamaichte leis a’ chip A16 agus bidh iad rim faighinn ann an stòran air 22 Sultain, a’ tòiseachadh aig £ 799 ($ ​​799) airson an iPhone 15 agus £ 899 ($ ​​899) airson an iPhone 15 Plus.

Bidh na modalan àrd-ìre iPhone 15 Pro agus 15 Pro Max a ’faighinn na h-ùrachaidhean as motha am-bliadhna, a’ toirt a-steach bezels nas lugha, glainne cùil reothadh, agus taobhan titanium airson seasmhachd nas fheàrr agus cuideam nas aotroime. Chaidh putan gnìomh a chuir an àite an suidse mute as urrainn grunn ghnìomhan a choileanadh. Tha na modailean sin cuideachd a’ nochdadh a’ chip A17 Pro airson coileanadh nas fheàrr, puirt USB-C nas luaithe, agus camarathan nas fheàrr. Tha an iPhone 15 Pro Max, gu sònraichte, a’ tighinn le camara telephoto 12MP a bheir seachad zoom optigeach 5x, coltach ri fònaichean Samsung agus Google.

Tha Apple cuideachd air an Apple Watch Series 9 agus an Ultra 2 a thoirt a-steach. Bidh an t-Sreath 9 a’ cumail an dealbhadh eòlach fhad ‘s a tha e a’ tabhann chip S9 ùr airson giollachd nas luaithe agus scrion nas soilleire. Tha an Ultra 2, air an làimh eile, a’ nochdadh scrion 3,000nit eadhon nas gile agus cùis air a dhèanamh de titanium ath-chuartaichte 95%. Bidh an dà mhodail rim faighinn a’ tòiseachadh aig £ 399 ($ ​​399) airson an Apple Watch Series 9 agus £ 799 ($ ​​799) airson an Watch Ultra Series 2.

Gu h-iomlan, tha an loidhne toraidh as ùire aig Apple a’ nochdadh leasachaidhean ann an coileanadh, dealbhadh agus seasmhachd. Thathas an dùil gun ruig na tairgsean ùra sin na stòran air 22 Sultain, agus tha Apple an dòchas gun cuir iad ùidh luchd-ceannach air ais agus gun àrdaich iad suidheachadh a’ mhargaidh.

