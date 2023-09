Roundup Rumor Apple: iPad Mini 7, Cùis Cìsean USB-C, agus ùrachadh camara iPhone 15

Ann an cruinneachadh fathannan Apple an-diugh, tha prothaideachadh ann mun iPad mini 7 a tha ri thighinn, comasachd cùis cosgais USB-C airson AirPods, agus ùrachadh camara airson modalan iPhone 15.

A’ tòiseachadh leis an iPad mini 7, tha fathannan a’ moladh gum faodadh e a bhith air fhoillseachadh nas fhaide air adhart, is dòcha tro fhios naidheachd Apple. Tha e coltach gu bheil am fòcas air cnap specs seach ath-dhealbhadh mòr. Tha meud teann an iPad mini ga dhèanamh na dheagh inneal cluich inneal-làimhe, agus mar sin tha gamers an dòchas fiosan geama co-cheangailte ris.

A’ gluasad air adhart gu goireasan, tha prothaideachadh ann mu chùis cosgais USB-C airson AirPods. Bhiodh seo na chuideachadh math dha luchd-cleachdaidh aig a bheil grunn chàbaill USB-C ach nach urrainn cosgais a chuir air na AirPods aca. Ach, thathar an dùil nach tig a’ chùis cosgais USB-C saor.

Is e atharrachadh eile ris a bheil dùil gabhail ri ceangal USB-C ann an raon iPhone 15. Bhiodh seo a’ ciallachadh deireadh port seilbh Lightning, a’ leigeil le luchd-cleachdaidh càbaill USB-C a chleachdadh airson cosgais agus gluasad dàta. Ged nach eil an gluasad seo ùr-nodha, leis gu bheil mòran de fhònaichean Android air a bhith a’ cleachdadh USB-C airson bhliadhnaichean, tha e a’ co-thaobhadh Apple ri inbhe a’ ghnìomhachais.

Tha na h-ùrachaidhean camara airson modalan iPhone 15 a’ toirt a-steach dealbhan coimpiutaireachd nas fheàrr agus toirt a-steach camara periscope le zoom optigeach 6x air an iPhone 15 Pro Max. Tha na h-àrdachaidhean dhealbhan coimpiutaireachd ag amas air dealbhan eadhon nas fheàrr a lìbhrigeadh, a’ cumail suas ris a’ cho-fharpais bho Google agus Samsung. Thathas an dùil gum faigh an camara telephoto le zoom optigeach 6x cothromachadh eadar comas cleachdaidh agus càileachd dhealbhan drùidhteach.

Gu h-iomlan, tha na fathannan sin a’ toirt dealbh inntinneach dha luchd-dealasach Apple. Thathas an dùil gun toir an iPad mini 7, cùis cosgais USB-C airson AirPods, agus ùrachadh camara anns na modalan iPhone 15 leasachaidhean mòra air raon toraidh Apple.

Mìneachaidhean:

- USB-C: Ceangal uile-choitcheann a leigeas le cosgais nas luaithe agus gluasad dàta an taca ri port Lightning.

- Specs bump: Leasachadh ann an mion-chomharrachadh inneal, leithid pròiseasar, camara, no comas stòraidh.

- Dealbhan coimpiutaireachd: Cleachdadh algorithms bathar-bog gus càileachd dhealbhan a chaidh a thogail le camara fòn cliste àrdachadh agus àrdachadh.

