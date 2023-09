Bidh Intel a’ nochdadh Thunderbolt 5: An ath ghinealach de cheangal PC

Tha Intel air Thunderbolt 5 ainmeachadh, an tionndadh as ùire den teicneòlas càball PC aige, agus tha e a’ gealltainn leasachaidhean mòra a lìbhrigeadh thairis air an fhear a bh’ ann roimhe. Le suas ri trì uiread leud-bann Thunderbolt 4, tha Thunderbolt 5 a’ toirt taic do ghrunn thaisbeanaidhean 8K agus sgrùdairean gèam a’ ruith aig suas ri 540Hz. A bharrachd air an sin, tha e a’ tabhann 240 watt de chumhachd cosgais.

An coimeas ri Thunderbolt 4, a chaidh fhoillseachadh ann an 2020 agus a bha coltach ri dreach ath-leasaichte de Thunderbolt 3, tha Thunderbolt 5 a’ riochdachadh ceum mòr air adhart. Air a thogail air an t-sònrachadh USB4 v2, tha astar bun-loidhne de 80 Gbps ann agus a ’toirt taic do astaran leasaichte suas ri 120 Gbps a’ cleachdadh àrdachadh bann-leathann. Feumaidh Thunderbolt 5 cuideachd taic airson scrionaichean dùbailte 6K, an taca ri riatanas Thunderbolt 4 airson sgrùdairean dùbailte 4K. A thaobh cumhachd, tha Thunderbolt 5 a’ tabhann co-dhiù 140 watt de chumhachd cosgais, le modh 240W nas cumhachdaiche.

Bha amas Intel le teicneòlas Thunderbolt a-riamh air a bhith a’ toirt seachad aon fhuasgladh càball airson feumalachdan dàta is cumhachd. Tha Thunderbolt 5 a’ toirt ceum nas fhaisge air an ìre mhath sin, le a chumhachd cosgais nas àirde suas ri 240W. Tha seo a’ ciallachadh gum faod cuid de choimpiutairean-uchd cluich agus ionadan-obrach a bhith an urra ri Thunderbolt 5 a-mhàin airson gluasad dàta agus cosgais, a’ cur às don fheum air port cumhachd air leth agus a’ lughdachadh sgudal càball.

Bheir Thunderbolt 5 cuideachd taic do inbhean DisplayPort 2.1 agus PCI Express Gen 4, a bhios gu sònraichte buannachdail airson GPUs taobh a-muigh agus stòradh taobh a-muigh nas luaithe. A bharrachd air an sin, tha an leud-bann nas motha de Thunderbolt 5 a’ fosgladh dhorsan airson goireasan ùra leithid luathaichean AI a-muigh.

Tha Intel an dùil goireasan Thunderbolt 5 agus PCan a leigeil ma sgaoil ann an 2024, a’ tabhann eòlas ceangail nas fheàrr do luchd-cleachdaidh. Ged a bhiodh loidhne-tìm nas sònraichte na chuideachadh, tha e tuigseach gum faodadh Intel a bhith faiceallach gus nach bi luchd-ceannach a ’dì-mhisneachadh bho bhith a’ ceannach siostaman san eadar-ama.

Gu crìch, tha Thunderbolt 5 a’ riochdachadh adhartas mòr ann an ceangal PC, a’ tabhann barrachd leud-bann, taic airson ioma thaisbeanaidhean 8K agus sgrùdairean gèam ìre ùrachaidh nas àirde, agus comasan cosgais leasaichte. Le Thunderbolt 5, tha Intel ag obair a dh’ ionnsaigh a lèirsinn air fuasgladh aon chàball airson a h-uile feum dàta is cumhachd.

