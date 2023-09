Thunderbolt 5: An àm ri teachd airson ceanglaichean àrd-astar

Tha an Thunderbolt 5 a chaidh ainmeachadh o chionn ghoirid air saoghal gluasad dàta agus lìbhrigeadh cumhachd ath-nuadhachadh. Le leud-bann drùidhteach de 120 Gbps, tha Thunderbolt 5 na cheum mòr air adhart an taca ris an fhear a bh’ ann roimhe, Thunderbolt 4, nach tug ach 40 Gbps. Tha seo a’ ciallachadh ceanglaichean nas luaithe agus nas rèidh do luchd-cleachdaidh.

Is e aon de na prìomh fheartan aig Thunderbolt 5 a chomas 80 Gbps a thoirt seachad ann an rèiteachadh àbhaisteach, a’ cleachdadh dhà de na ceithir slighean PCIe aige. Bidh seo a’ dùblachadh astar Thunderbolt 4 agus a’ dèanamh cinnteach à pròiseas gluasad dàta nas èifeachdaiche. Ach, nuair a tha feum air leud-bann nas àirde, leithid airson taisbeanaidhean àrd-rèiteachaidh, faodaidh Thunderbolt 5 suas ri 40 Gbps a riarachadh sìos trì de na ceithir slighean aige, a’ leantainn gu tar-chuir iomlan de 120 Gbps.

Tha an leud-bann nas motha de Thunderbolt 5 a’ fosgladh saoghal de chothroman airson rèiteachaidhean ioma-sgrion. Faodaidh luchd-cleachdaidh a-nis tlachd fhaighinn bho bhith a’ ceangal trì scrionaichean 4K 144Hz aig an aon àm, a ’ruith grunn thaisbeanaidhean 8K, no eadhon a’ toirt cumhachd do aon monitor le ìre ùrachaidh iongantach suas ri 540Hz. Gun teagamh cuiridh seo ris an eòlas lèirsinneach dha luchd-gamers, luchd-cruthachaidh susbaint, agus proifeiseantaich a tha ag obair le ìomhaighean àrd-inbhe.

A bharrachd air an sin, tha Thunderbolt 5 a’ seasamh a-mach leis a’ chomas lìbhrigidh cumhachd drùidhteach aige. A’ tabhann suas ri 240W de chumhachd cosgais, leigidh Thunderbolt 5 le innealan barrachd cumhachd a tharraing tro aon chàball USB-C. Tha seo a’ ciallachadh gum faod eadhon innealan le acrach cumhachd, leithid coimpiutairean-glùine cluichidh, a-nis a bhith an urra ri USB-C a-mhàin airson cosgais, a’ cur às don fheum air cargairean seilbhe.

Tha e cudromach cuimhneachadh gum bi Thunderbolt 4 fhathast ann còmhla ri Thunderbolt 5. Ged a bhios Thunderbolt 5 a’ frithealadh air luchd-cleachdaidh a tha an sàs ann an cruthachadh susbaint, gèamadh, agus siostaman stèisean-obrach, bidh Thunderbolt 4 fhathast ri fhaighinn dhaibhsan aig nach eil feum air an aon ìre de leud-bann.

Gus comasan Thunderbolt 5 fhaighinn, bidh feum aig luchd-cleachdaidh air chip air leth leis an t-ainm Barlow Ridge, leis nach eil e air fhilleadh a-steach do phròiseasan 14th gen Intel. Tha Intel an dùil na ciad innealan uidheamaichte le Thunderbolt 5 a leigeil ma sgaoil ann an 2024, a’ gealltainn àm ri teachd inntinneach airson ceanglaichean àrd-astar.

