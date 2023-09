Bidh Intel a’ nochdadh Thunderbolt 5: astaran nas luaithe agus eòlas taisbeanaidh nas fheàrr

Tha Intel air mion-fhiosrachadh fhoillseachadh gu h-oifigeil mun chàball Thunderbolt 5 a tha ri thighinn, a thathar an dùil a chuir air bhog ann an 2024. Is e am feart as sònraichte de Thunderbolt 5 an comas aige dàta a thar-chuir aig astar suas ri 120 gigabits gach diog (Gbps), agus aig an aon àm a’ faighinn dàta aig suas ri 40 Gbps. Tha am feart ùr seo, ris an canar Bandwidth Boost, air a chuir an gnìomh nuair a tha taisbeanadh leud-bann àrd ceangailte ri port Thunderbolt.

An coimeas ris an fhear a bh ’ann roimhe, Thunderbolt 4, tha Thunderbolt 5 a’ tabhann dà uair nas luaithe, le modh bunaiteach de 80Gbps anns gach taobh. A bharrachd air an ìre gluasad dàta nas luaithe aige, tha Thunderbolt 5 cuideachd a’ toirt taic do sgrùdairean dùbailte 6K, fhad ‘s nach eil Thunderbolt 4 a’ toirt taic ach do sgrùdairean dùbailte 4K.

Bidh Thunderbolt 5 co-chòrdail ri dreachan roimhe de Thunderbolt agus tha e stèidhichte air grunn shònrachaidhean, nam measg USB-IF USB4 Version 2.0, VESA DisplayPort 2.1, agus PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Is e aon de na prìomh adhartasan ann an Thunderbolt 5 a bhith a’ cleachdadh teicneòlas comharran modulation-amplitude-3 (PAM-3), a bheir comas do ìrean gleoc nas àirde agus a leasaicheas coileanadh iomlan. Tha Thunderbolt 5 cuideachd air a dhealbhadh gus leud-bann taisbeanaidh a riaghladh gu dinamach, a’ dèanamh an fheum as fheàrr de riarachadh leud-bann stèidhichte air riatanasan taisbeanaidhean fa leth.

Tha Intel an dùil gum bi Thunderbolt 4 agus Thunderbolt 5 a’ fuireach còmhla airson beagan bhliadhnaichean, le luchd-cleachdaidh prìomh-shruthach a’ gabhail ri Thunderbolt 4 agus luchd-cruthachaidh agus luchd-gamers a bhith nan luchd-uchd-mhacachd tràth de Thunderbolt 5. Gheibh luchd-cruthachaidh buannachd bho astaran àrdaichte Thunderbolt 5 agus comasan taisbeanaidh leasaichte, a’ toirt cothrom dhaibh obrachadh le nas àirde. rèiteachaidhean agus ioma sgrùdairean.

Gu h-iomlan, tha Thunderbolt 5 a’ gealltainn astaran nas luaithe a lìbhrigeadh, coileanadh nas fheàrr, agus eòlas taisbeanaidh nas fheàrr. Thathas an dùil gun atharraich e ceanglaichean anns a’ ghnìomhachas PC agus accessory nuair a thèid a leigeil ma sgaoil ann an 2024.

stòran:

