Mar a roinneas tu ceanglaichean làrach-lìn air feadh innealan Apple

Geàrr-chunntas: Ionnsaich mar as urrainn dhut ceanglaichean làrach-lìn a cho-roinn gu furasta thairis air na h-innealan Apple agad le cuideachadh bho iCloud agus Safari. Tha am feart seo gu sònraichte feumail nuair a tha thu airson leantainn air adhart a’ brobhsadh duilleag-lìn air inneal eile no ma tha cothrom agad air duilleag shònraichte air iomadh inneal. Lean na ceumannan seo gus am feart goireasach seo a stèidheachadh agus a chleachdadh.

Ma chleachdas tu innealan Apple gu sònraichte leithid iPhone, iPad, agus MacBook, tha roghainn agad ceanglaichean làrach-lìn a cho-roinn nas siùbhlach. Ach, tha beagan riatanasan ann gus dèanamh cinnteach gu bheil am feart seo ag obair gun fhiosta. Mar eisimpleir, ma tha thu a’ cleachdadh Mac le macOS Mojave 10.14.3 no nas sine, bu chòir do iPhone no iPad a bhith a’ ruith iOS (no iPad OS) 12 no nas tràithe. Ma chleachdas do Mac macOS Mojave 10.14.4 no nas ùire, bu chòir iOS no iPad OS 13 no nas ùire a chuir a-steach don iPhone no iPad agad.

Aon uair ‘s gu bheil thu air na riatanasan riatanach a choileanadh, faodaidh tu tòiseachadh a’ brobhsadh làraich-lìn air aon inneal agus an cur gu inneal eile gu furasta gus leantainn air adhart far an do dh’ fhalbh thu. Tha am feart seo foirfe airson a bhith a’ coimhead ìomhaighean no bhideothan nas mionaidiche air scrion nas motha, ag atharrachadh gu inneal nas so-ghiùlain fhad ‘s a chumas tu duilleag sònraichte leat, no a’ tòiseachadh malairt air aon inneal agus ga chrìochnachadh air inneal eile far a bheil am fiosrachadh pàighidh agad air a shàbhaladh. .

Gus am feart seo a stèidheachadh, feumaidh tu leigeil le iCloud tabaichean Safari a cho-roinn thairis air na h-innealan Apple ceangailte agad gu lèir. Air do iPhone, iPad, no iPod Touch, rachaibh gu Settings> iCloud> Safari, agus leig leis an tionndadh toggle. Air do Mac, rachaibh gu System Preferences> iCloud> Safari, agus leig leis an tionndadh toggle.

Aon uair ‘s gu bheil iCloud air a chuir air dòigh airson Safari, faodaidh tu tòiseachadh air tabaichean a cho-roinn. Air do iPhone, iPad, no iPod Touch, fosgail Safari, tap air a’ phutan Tabs, agus thoir gnogag air an ìomhaigh Plus (+) gus taba ùr fhosgladh. Nochdaidh tabaichean Safari fosgailte sam bith bho innealan ceangailte eile air an duilleag tòiseachaidh airson an taba ùr. Tap air ceangal taba gus fhosgladh air an inneal agad no cùm an ceangal gus a dhùnadh air an inneal eile. Air do Mac, fosgail Safari, tagh an clàr-taice Bookmarks, agus tagh Show Start Page. Bhon duilleag tòiseachaidh, gheibh thu cothrom air na tabaichean a tha fosgailte air innealan ceangailte eile.

Mura h-urrainn dhut tabaichean Safari fosgailte fhaicinn thairis air na h-innealan agad, dèan cinnteach gu bheil thu air do logadh a-steach leis an aon Apple ID air a h-uile gin dhiubh. Ma tha thu a’ cleachdadh ID Apple eile, gluais chun fhear a chleachdas tu airson na h-innealan Apple eile agad.

Leis an t-suidheachadh shìmplidh seo, is urrainn dhut ceanglaichean làrach-lìn a cho-roinn gu furasta thairis air na h-innealan Apple agad agus tlachd fhaighinn bho eòlas brobhsaidh gun fhiosta. Feuch ris do bhrabhsadh air-loidhne a sgioblachadh thairis air na h-innealan agad gu lèir.

stòran:

- Ìomhaighean Stockcam / Getty

- nikkimeel / Shutterstock

– wichayada suwanachun/Shutterstock