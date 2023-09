Mar a nì thu stòradh as fheàrr air innealan macOS

Ma tha MacBook Pro no MacBook Air agad le glè bheag de stòradh, tha fios agad dè cho luath ‘s as urrainn don àite sin a lìonadh. Ach, tha feart togte aig MacOS ris an canar Optimize Storage a chuidicheas le bhith a’ sàbhaladh àite luachmhor air do chlàr cruaidh. Bidh am feart seo ag obair ann an co-bhonn ri “Store in iCloud” agus “Empty Trash” gu fèin-ghluasadach, agus bidh e gu fèin-ghluasadach a ’toirt air falbh filmichean Apple TV agus taisbeanaidhean Tbh a choimhead thu, a bharrachd air a bhith a’ cumail dìreach na ceanglachan post-d as ùire nuair a thig àite stòraidh gu bhith na dhuilgheadas. .

Gus am feart Optimize Storage a chomasachadh air an inneal MacOS agad, lean na ceumannan seo:

Dèan cinnteach gu bheil an inneal agad a’ ruith MacOS agus gu bheil e air ùrachadh chun dreach as ùire. Fosgail roghainnean an t-siostaim bhon Launchpad no bhon chlàr. Anns a 'bhàr-taoibh chlì, briog air "Coitcheann" agus an uair sin briog air "Storage." Bho liosta nan roghainnean, cliog air "Optimize" agus dearbhaich do thaghadh.

Aon uair ‘s gu bheil thu air Optimize Storage a chomasachadh, tòisichidh MacOS a’ saoradh àite le bhith a ’toirt air falbh dàta bhidio bho Apple TV + agus a’ cumail dìreach na ceanglachan post-d as ùire. Ma bhios tu gu tric a’ coimhead Apple TV + no a’ màl agus a’ ceannach filmichean bho stòr didseatach Apple, is dòcha gum mothaich thu àrdachadh mòr san àite stòraidh a tha ri fhaighinn.

Tha e deatamach a bhith mothachail nach toir am feart seo buaidh air bhideothan a luchdaich thu sìos no a chruthaich thu, agus faodar taisbeanaidhean Tbh no filmichean a cheannaich thu ath-luchdachadh sìos aig àm sam bith. Ma tha thu gu tric a’ ceannach no a’ toirt air màl meadhanan bhidio, le bhith a’ cleachdadh am feart Optimize Storage faodaidh seo casg a chuir air stòradh an inneal MacOS agad bho bhith a’ lìonadh ro luath.

Artaigil tùsail: Cliff Joseph/ZDNET

