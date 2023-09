Cleachdaidh an iPhone 15 USB-C: Na dh’ fheumas tu a bhith eòlach

Tha an iPhone 15, an tionndadh as ùire aig Apple den fhòn-smart suaicheanta aige, air atharrachadh mòr a dhèanamh a dh’ fhaodadh dragh a chuir air cuid de luchd-cleachdaidh. Gus cumail ri riaghailtean Eòrpach, tha Apple air ceanglaiche USB-C cumadh ugh-chruthach ùr a chuir an àite an ceanglaiche Lightning airson cosgais. Tha seo a’ ciallachadh gum feum luchd-cleachdaidh na goireasan dealanach aca a chuir an àite, leithid càballan cosgais agus earbuds, le toraidhean ùra a bhios a’ cleachdadh USB-C.

Tha an eadar-ghluasad seo mar chuimhneachan air nuair a thionndaidh Apple bhon cheangal 30-pin gu Lightning ann an 2012, a’ fàgail mòran ghoireasan air an cleachdadh. Ach, is e an rud a tha eadar-dhealaichte an turas seo gu bheil càball USB-C aig a’ mhòr-chuid de dhaoine mu thràth. Bidh mòran innealan, a’ toirt a-steach fònaichean-cluaise, consolaidhean geama, agus MacBooks Apple fhèin, mu thràth a’ cleachdadh USB-C mar phort cosgais àbhaisteach.

Tha an gluasad gu USB-C mar fhreagairt air àithne bhon Aonadh Eòrpach ag iarraidh air a h-uile neach-dèanaidh fònaichean sgairteil gabhail ri ceanglaiche cosgais coitcheann ro 2024. Tha seo ag amas air sgudal àrainneachd a lughdachadh le bhith a’ leigeil le luchd-cleachdaidh nas lugha de chàbaill cumhachd a chleachdadh.

Ged is e ceum air adhart a th’ ann an gnàthachadh chàbaill cosgais, tha e cudromach a bhith mothachail air na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith an lùib càballan USB-C. Eu-coltach ri cargairean àrd-inbhe, chan eil na sgoltagan riatanach aig càbaill USB-C nas saoire gus an inneal agad a dhìon bho atharrachadh cumhachd. Tha e cudromach tasgadh a dhèanamh ann an càbaill seasmhach bho bhrandan cliùiteach gus nach dèan thu cron air an fhòn agad.

Tha e cuideachd cudromach a bhith faiceallach mu càite an cuir thu a-steach do chàball USB-C. Ma chuireas tu a-steach e ann an stòran le bholtaids nas àirde na tha am fòn agad a’ gabhail ris, dh’ fhaodadh e an inneal agad a mhilleadh no eadhon dealan a dhèanamh. Cùm ri bhith a’ cleachdadh bhreigichean cosgais àrd-inbhe gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd am fòn agad.

Dha luchd-cleachdaidh iPhone nach eil an dùil ùrachadh anns a’ bhad ach a dh’ fheumas cargairean ùra fhathast, tha cosgais gun uèir na roghainn eile a tha èifeachdach a thaobh cosgais. Chan eil àithne an EU a’ buntainn ach ri ceanglaichean uèirleas, agus mar sin tha innealan cosgais gun uèir leithid MagSafe Apple no badan cosgais gun uèir agus seasamh fhathast ceart gu leòr a chleachdadh.

Gu h-iomlan, leis a’ chàball cheart agus breige cosgais, bu chòir don ghluasad gu USB-C buannachdan a thoirt a-steach leithid gluasad dàta nas luaithe agus lùghdachadh anns an àireamh de chàbaill a tha a dhìth airson diofar innealan. Tha e cuideachd a’ ciallachadh nas lugha de chàbaill a ghiùlan fhad ‘s a tha iad a’ siubhal no a ’siubhal gu obair, leis gu bheil USB-C gu bhith na ìre cosgais nas cumanta.

