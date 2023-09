Mar a chleachdas tu FaceTime air Apple TV le tvOS 17

Bheir an ùrachadh tvOS 17 as ùire airson Apple TV feart ùr inntinneach: an app FaceTime. A-nis, faodaidh luchd-cleachdaidh Apple TV fiosan FaceTime a dhèanamh gu dìreach bhon Tbh aca a’ cleachdadh am feart camara leantainneachd air an iPhone aca a’ ruith iOS 17. Leigidh seo le eòlas gairm bhidio air sgrion mòr a tha goireasach agus foirfe airson coinneamhan corporra.

Gus FaceTime a chleachdadh air Apple TV le tvOS 17, feumaidh na ro-ghoireasan a leanas a bhith agad:

- tvOS 17 air a chuir a-steach air an Apple TV agad

- iOS 17 air a chuir a-steach air an iPhone agad

- Shoidhnig an dà chuid Apple TV agus iPhone a-steach leis an aon ID Apple

- An dà chuid iPhone agus Apple TV ceangailte ris an aon lìonra WiFi

- iPhone le taic camara leantainneachd (iPhone XR no modalan nas fhaide air adhart)

Leis nach eil camara a-staigh aig Apple TV, chaidh am feart Camara Leantalachd bho macOS a phortadh gu tvOS 17. Nuair a dh’ fhosglas tu an app FaceTime air an Apple TV agad, gheibh thu fios air an iPhone agad gus a cheangal ris an Apple TV . Aon uair ‘s gu bheil thu ceangailte, thèid iarraidh ort do iPhone a chuir ann am modh cruth-tìre faisg air an Tbh leis a’ chamara cùil mu do choinneimh.

Gus gairm FaceTime a dhèanamh air Apple TV le tvOS 17, lean na ceumannan seo:

1. Cuir air bhog an FaceTime app air do Apple TV.

2. Tagh an Apple Thùsail thu airson a chleachdadh airson FaceTime gairmean.

3. Tap air an fhios air do iPhone agus a 'gabhail ris a' cheangal.

4. Cuir do iPhone ann an stiùireadh a thathar a 'moladh faisg air an TBh.

5. Tagh an neach-fios a tha thu airson a ghairm.

6. Cho luath ‘s a ghabhas an neach-conaltraidh ris a’ ghairm agad, tagh eadar trì modhan bhidio: Center Stage, Portrait, agus Reactions.

Tha buannachdan ann a bhith a’ cleachdadh FaceTime air Apple TV leithid goireasachd eòlas gairm bhidio sgrion mòr agus càileachd bhidio nas fheàrr mar thoradh air cleachdadh camarathan cùil an iPhone. Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach eil FaceTime air Apple TV ri fhaighinn ach air bogsaichean Apple TV deiseil 4K.

A bharrachd air FaceTime, faodaidh tu cuideachd do iPhone a chleachdadh mar inneal iomallach gus smachd a chumail air an Apple TV. Mar sin, ge bith an e coinneamhan teaghlaich cudromach no fiosan gnìomhachais a th’ ann, faodaidh tu a-nis tlachd fhaighinn bhon eòlas air scrion Tbh nas motha.

