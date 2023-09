Mar a gheibh thu pàirtean bàta ann an Starfield

Tha pàirtean de shoithichean nan nithean riatanach anns a’ gheama Starfield oir bidh iad a’ càradh cuid mhath de chrann an t-soithich agad agus a’ toirt cothrom dhut leantainn air adhart leis an rannsachadh agad. Ach, air sgàth an tomad de 10.00 gach fear, chan urrainn dhut ach àireamh chuingealaichte de na pàirtean sin a ghiùlan fhad ‘s a tha thu a’ dol air adhart. Mar sin, tha e cudromach fios a bhith agad ciamar a gheibh thu barrachd dhiubh.

Tha grunn dhòighean ann air pàirtean bàta fhaighinn ann an Starfield. An toiseach, faodaidh tu an ceannach bho dhiofar luchd-reic agus bùithtean. Mar as trice bidh na pàirtean sin a’ nochdadh aig no faisg air mullach an liosta bathair aca air sgàth cho cudromach sa tha iad. Am measg cuid de na h-àiteachan far an urrainn dhut pàirtean bàta a cheannach tha Jemison Mercantile ann an New Atlantis, Newill's Goods ann an Neon, agus Stòr Coitcheann Shepherd ann an Akila. A bharrachd air an sin, tha bothain Ùghdarras Malairt, soithichean marsanta, agus bùthan cuideachd nan stòran earbsach airson pàirtean shoithichean a cheannach. Faodaidh luchd-reic eile pàirtean bàta a ghiùlan, agus mar sin is fhiach sùil a thoirt orra ma tha feum agad air.

A bharrachd air a bhith a’ ceannach phàirtean shoithichean, gheibh thu iad cuideachd fhad ‘s a tha thu a’ sgrùdadh agus a ’lobhadh. Cumaibh sùil a-mach airson soithichean stòraidh lootable, oir dh’ fhaodadh gum bi pàirtean bàta ann. Aig amannan, is dòcha gun tuisleadh tu air pàirtean bàta le cothrom fhad ‘s a tha thu a’ sgrùdadh tro na soithichean sin. A bharrachd air an sin, faodaidh soithichean a chaidh a sgrios cuideachd pàirtean de shoithichean a thoirt seachad. Ged nach bi iad an-còmhnaidh gan leigeil, is fhiach sùil a chumail air a h-uile bàta a tha sìos. Tha coltas nas àirde air soithichean Cabhlach Crimson, gu sònraichte, pàirtean de shoithichean a leigeil sìos.

Ma thachras tu air bàta càirdeil càirdeil an sàs ann an sabaid chon, tha cothrom agad “pàirtean càraidh a bharrachd” iarraidh mar dhuais airson an sàbhaladh. Is e deagh dhòigh a tha seo air pàirtean bàta fhaighinn an-asgaidh, oir bidh a’ mhòr-chuid de shoithichean deònach cuid a thoirt dhut.

Cuimhnich, a bharrachd air na dòighean sin, faodaidh tu cuideachd pàigheadh ​​​​airson càradh shoithichean le bhith a’ bruidhinn ri Teicneolaiche Seirbheisean Soithich aig bàgh doca ann am baile-mòr no ann an togalach Sheirbheisean Soithichean.

Fuirich làn stoc de phàirtean de shoithichean gus dèanamh cinnteach gum fuirich do shoitheach ann an deagh staid fhad ‘s a bhios tu a’ sgrùdadh raointean mòra Starfield. Dàn-thuras sona!

stòran:

- Chan eil gin