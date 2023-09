Luchd-earrannan Apple an dòchas gun tèid iPhone 15 a chuir air bhog am measg draghan Sìona

Le tachartas cur air bhog toraidh bliadhnail Apple san t-Sultain dìreach timcheall air an oisean, tha luchd-tasgaidh a’ feitheamh gu dùrachdach ri bhith a’ foillseachadh an iPhone 15 ris an robh dùil. Tha aithrisean mu chasg a dh’ fhaodadh a bhith air luchd-obrach an riaghaltais a bhith a ’cleachdadh iPhones agus innealan eile le suaicheantas cèin aig an obair ann am Beijing air beagan mì-chinnt adhbhrachadh.

A dh 'aindeoin na draghan sin, bha stoc Apple air a bhith a' coileanadh gu math ro na naidheachdan à Sìona. Às deidh buille ghoirid air cosnadh ràitheil san Lùnastal, chaidh an stoc suas còrr air 9% anns na seachdainean suas gu 5 Sultain. Gu h-eachdraidheil, tha an ùine suas gu tachartas toraidh bliadhnail Apple air a bhith dòchasach airson earrannan a ’chompanaidh, gu sònraichte bho 2016 nuair a thòisich Apple a’ coileanadh nas fheàrr na an S&P 500.

A’ coimhead air ais air coileanadh Apple sna bliadhnaichean roimhe, tha sinn a’ faicinn clàr measgaichte. Ann an 2016, bha an stoc a’ malairt rèidh mus leum e faisg air 7% às deidh tachartas nam meadhanan. Ann an 2017, chaidh earrannan sìos nas ìsle mus do dh'èirich iad gu deireadh na bliadhna. Ach, chunnaic 2018 crìonadh às deidh an tachartais, agus fhuair 2019 agus 2020 buannachdan mòra. Ann an 2021, chrìon an stoc mus deach e còmhla às deidh an tachartais, agus ann an 2022, thuit e às deidh sin.

Thathas an dùil gum bi taisbeanadh toraidh na bliadhna-sa, ris an canar “Wonderlust,” a ’toirt a-steach taisbeanadh leis a’ Cheannard Tim Cook bho phrìomh oifis Apple ann an Cupertino, California. Chan eil an naidheachd o chionn ghoirid a thaobh casg a dh’ fhaodadh a bhith air cleachdadh iPhone le luchd-obrach riaghaltas Shìona ach air àrdachadh dùil ris an tachartas.

Fhad ‘s a dh’ fhuiling stoc Apple call an t-seachdain sa chaidh, tha mòran de luchd-anailis den bheachd gu bheil an reic air a dhol thairis air. Tha Wedbush Securities, mar eisimpleir, den bheachd gu bheil buannachdan cuibhreann Apple ann am margaidh fònaichean sgairteil Shìona nas àirde na a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig casg riaghaltais. Tha Goldman Sachs den bheachd gun toireadh casg mar seo buaidh air timcheall air 7.5% de shluagh fastaidh Shìona agus gun toireadh e buaidh 1% air teachd-a-steach Apple.

Tha Jim Cramer, neach-tasgaidh follaiseach, a 'leantainn air adhart a' seasamh leis a bheachd dòchasach air Apple, ag ràdh gu bheil luchd-cleachdaidh Sìneach fhathast a 'ceannach stuthan Apple. A dh ’aindeoin draghan mu Shìona, tha luchd-earrannan Apple fhathast dòchasach gun tèid an iPhone 15 a chuir air bhog agus tha iad a’ feitheamh gu dùrachdach ris an naidheachd.

