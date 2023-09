Bidh Èirinn a’ gabhail ri gluasad gun airgead: Dè tha e a’ ciallachadh do luchd-cleachdaidh?

Thathas a’ sìor iarraidh air luchd-ceannach Èireannach pàigheadh ​​gu dealanach an àite airgead a chleachdadh. Tha mòran ghnìomhachasan, nam measg Ryanair agus stòr dòigh-beatha Oliver Bonas, air roghnachadh a dhol gu tur gun airgead. Ann an 2022, chaidh 54% de ghnothaichean ann an Èirinn a phàigheadh ​​​​le airgead, an coimeas ri dùthchannan mar an Eadailt, an Spàinn agus a’ Ghearmailt far an robh cleachdadh airgid fhathast nas àirde.

Tha an gluasad gu pàighidhean didseatach a’ toirt goireasachd agus a’ cur às don fheum air airgead a ghiùlan, ach tha e cuideachd a’ togail dhraghan. Tha dìomhaireachd na chùis chudromach, le draghan mu mhèirle didseatach, foill, agus roinneadh fiosrachaidh pearsanta. Tha airgead fhathast riatanach airson daoine a tha air an iomall gu didseatach agus so-leònte. Bidh e a’ toirt seachad cùis-èiginn nuair a dh’ fhailicheas siostaman pàighidh dealanach, agus bheir e barrachd smachd air cosgaisean caitheamh, gu sònraichte nuair a bhios tu a’ siubhal taobh a-muigh raon an euro.

A dh’ aindeoin goireasachd pàighidhean didseatach, chan eil laghan tairgse laghail an-còmhnaidh ag iarraidh air gnìomhachasan gabhail ri airgead. Ann an 2010, mhol an Coimisean Eòrpach “gabhail èigneachail” ri airgead ann an sòn an euro, ach leig e cuideachd eisgeachdan. Faodaidh solaraichean airgead a dhiùltadh ann an suidheachaidhean sònraichte, leithid a bhith a’ tabhann rèiteachadh fiachan nas lugha na € 5 le nota € 200. Ann an Èirinn, tha cleachdadh airgid air a riaghladh le lagh cùmhnant, agus faodaidh gnìomhachasan roghnachadh pàighidhean airgid a dhiùltadh ann an suidheachaidhean sònraichte.

Ged a tha an gluasad a dh’ionnsaigh comann gun airgead a’ tabhann bhuannachdan, tha e cudromach beachdachadh air a’ bhuaidh a bheir e dha diofar bhuidhnean de luchd-cleachdaidh. Tha prìobhaideachd agus ruigsinneachd fhathast nam feartan deatamach san eadar-ghluasad leantainneach.

Stòran: Banca Meadhan na h-Èireann, Coimisean Eòrpach