Ath-bheothachadh Dealbhan Film: Teicheadh ​​​​Cruthachail bhon t-Saoghal Didseatach

Geàrr-chunntas: Tha togail dhealbhan film a’ faighinn ath-bheothachadh leis gu bheil àireamh a tha a’ sìor fhàs de luchd-ealain ga thaghadh mar dhòigh air an sealladh sònraichte aca a chuir an cèill agus gnìomhachas film analog a chumail beò. Tha an tagradh na laighe anns a’ chomas aige dòigh-obrach spòrsail is deuchainneach a thabhann a thaobh togail dhealbhan, a bharrachd air an dùil agus an iongnadh a thig an cois a bhith a’ feitheamh ri am film a leasachadh.

Tha an dealbhadair Kat Swansey, a tha stèidhichte ann an Austin, mar phàirt den ghluasad seo, a’ losgadh air film a-mhàin. Tha i a’ cur luach air a’ phròiseas làimhe agus an fheum air gach dealbh a sgrìobhadh gu faiceallach, ag atharrachadh fòcas agus fosgladh le mionaideachd. 'S e co-dhùnadh a dh'aona ghnothaich a th' ann an taghadh Swansey a bhith a' losgadh air film an ealain agus an obair-chiùird a th' air cùlaibh nan dealbhan.

Tha àite cudromach aig Lomography, companaidh a chaidh a thogail a-mach à cruinneachadh luchd-ealain, ann a bhith a’ cumail suas gnìomhachas nam film. Bidh iad a’ tabhann raon de stoc film, a’ toirt a-steach roghainnean dathte, a leigeas le dealbhadairean suathadh ealanta a chuir ris an obair aca. Tha Birgit Buchart, Manaidsear Coitcheann Lomography anns na Stàitean Aonaichte, a’ cur cuideam air nach ann mu bhith a’ togail dhealbhan film mu bhith a’ strì airson dealbh den chàileachd as àirde de fhìrinn ach ga chleachdadh mar inneal cruthachail ann am beatha làitheil.

Tha tarraing dhealbhan film na laighe sa phròiseas fhèin. Eu-coltach ri dealbhan didseatach, tha feum air foighidinn agus deònach feitheamh gus an tèid am film a leasachadh. Tha an dùil seo a’ cur ri faireachdainn de thoileachas agus iongnadh nuair a gheibh dealbhadairean na dealbhan aca. Tha an comas dathan agus buaidhean sònraichte a choileanadh nach eil furasta an ath-aithris ann an dealbhan didseatach na phàirt eile a bhios a’ tarraing luchd-ealain gu film.

Tha ath-bheothachadh dhealbhan film na theisteanas air mar a tha pròiseasan analogue leantainneach ann an saoghal didseatach. Tha e a’ tabhann teicheadh ​​​​cruthachail bho shàsachadh sa bhad teicneòlas an latha an-diugh agus tilleadh gu dòigh-obrach mothachail agus a dh’aona ghnothach airson dealbhan a ghlacadh.

Mìneachaidhean:

- Dealbhan film: Am pròiseas airson ìomhaighean a ghlacadh a’ cleachdadh film dhealbhan, a dh’ fheumas fòcas làimhe, atharrachadh fosgladh, agus giullachd am film ann an seòmar dorcha.

- Gnìomhachas Film Analog: An gnìomhachas a tha an sàs ann an cruthachadh, cinneasachadh agus cuairteachadh film dhealbhan.

stòran:

- TPR - Texas Public Radio (artaigil stòr)