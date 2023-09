Luchd-lagh Poblachdach a’ toirt a-steach Bile gus casg a chuir air airgead didseatach a’ Bhanca Mheadhain

Chan eil luchd-lagh Poblachdach anns na SA air ùine a chaitheamh ann a bhith a’ toirt reachdas gu làr an Taighe a tha ag amas air casg a chuir air toirt a-steach airgead didseatach banca meadhanach (CBDC). Bidh Whip Majority House Tom Emmer a’ toirt a-steach Achd Stàite Anti-Sùileachadh Airgead Didseatach a’ Bhanca Mheadhain, a tha ag amas air casg a chuir air an Tèarmann Feadarail agus na bancaichean a tha nam buill bho bhith a’ toirt a-mach dreach didseatach den dolar agus a chleachdadh gus poileasaidh airgid a chuir an gnìomh.

Tha CBDCn air fàs mòr-chòrdte anns na bliadhnachan mu dheireadh, le suas ri 130 dùthaich, a’ riochdachadh 98% de eaconamaidh na cruinne, a’ sgrùdadh dreachan didseatach den airgead aca. Ach, tha iad connspaideach am measg luchd-dealasach crypto agus luchd-glèidhteachais oir, eu-coltach ri cryptocurrencies traidiseanta, bidh CBDCn a’ stèidheachadh ceangal airgid eadar saoranaich phrìobhaideach agus an riaghaltas.

Is e aon de na prìomh dhraghan gum faod riaghaltasan CBDCn a chleachdadh gus cothrom gun bhacadh fhaighinn air dàta ionmhasail shaoranaich phrìobhaideach, a’ leantainn gu draghan mu sgrùdadh nas fheàrr. Tha luchd-breithneachaidh ag argamaid gu bheil cothrom air agus cleachdadh dàta luchd-cleachdaidh nas àirde na buannachdan cosgaisean malairt ìosal agus barrachd in-ghabhail ionmhasail.

Tha rianachd Biden air a ràdh nach eil planaichean ann CBDC a chuir a-mach, ach tha luchd-lagh GOP fhathast teagmhach mar thoradh air na ceumannan adhartach a rinn an Tèarmann Feadarail, leithid rannsachadh agus prògraman pìleat, gus sgrùdadh a dhèanamh air comasachd CBDC a chuir an gnìomh.

Tha am bile ùraichte aig Whip Majority House Tom Emmer a’ feuchainn ri dèiligeadh ri cruth-tìre poileasaidh maoin didseatach a tha ag atharrachadh. Tha e a ’toirt a-steach casg air“ CBDCn eadar-mheadhanach, ”a tha air an cur a-mach leis an Tèarmann Feadarail ach air a riaghladh le bancaichean reic agus ionadan ionmhais eile an àite gu dìreach leis an Fed. Is e seo am modail a bhios Sìona a’ cleachdadh airson a yuan didseatach.

Tha am bile cuideachd a’ toirt air falbh ullachadh a tha ag iarraidh air an Fhèidh cunntas a thoirt air prògraman pìleat no sgrùdaidhean CBDC don Chòmhdhail, leis gu bheilear a’ dèiligeadh ris na cùisean sin ann am bilean air leth. Ged nach eil coltas ann gun tèid reachdas an-aghaidh CBDC seachad am-bliadhna air sgàth smachd Deamocratach air an t-Seanadh agus an Taigh Geal, tha luchd-taic a’ bhile an dòchas mothachadh poblach a thogail mu na h-eas-bhuannachdan a dh’ fhaodadh a bhith aig CBDCn.

Tha am bile ùraichte a’ tighinn air thoiseach air èisteachd fo-chomataidh Seirbheisean Ionmhais Taighe air CBDCn, agus tha dùil gum bi Cathraiche a’ Choimisein Thèarainteachdan is Iomlaid Gary Gensler a’ toirt fianais mun dòigh-obrach aige a thaobh riaghladh maoin didseatach air beulaibh Comataidh Bancaidh an t-Seanaidh.