Dèan ùrachadh air do chàr le scrion suathaidh 10-òirleach le sgàthan air a chuir suas le sgàthan agus camarathan dùbailte

Ma tha càr nas sine agad, is dòcha gu bheil thu a’ call cuid de na teicneòlasan as ùire leithid dashcams togte agus camarathan cùl-taic. Ach, tha fuasgladh ann a leigeas leat na feartan sin a mhealtainn air càr sam bith, eadhon seann mhodalan, agus aig prìs ruigsinneach.

Airson dìreach $ 96, tha StackSocial a’ tabhann cùmhnant air scrion suathaidh 10-òirleach air a chuir suas le sgàthan le dash agus pasgan camara cùl-taic. Mar as trice aig prìs $ 120, tha an uidheamachd seo a’ toirt faicsinneachd agus sàbhailteachd nas fheàrr air an rathad.

Gus an dashcam a chuir a-steach, cuiridh tu an scrion 10-òirleach air an sgàthan rearview a th’ agad mu thràth le bhith a ’cleachdadh criosan rubair agus strapan. Tha an dashcam air a thogail a-steach do chùl an sgrion. An uairsin, cuiridh tu an scrion a-steach do phort nas aotroime do chàr airson cumhachd. Mu dheireadh, cuir suas an camara cùl-taic air taobh a-muigh cùl do chàr agus ceangail a chorda ris an sgrion.

Is e aon de na buannachdan a tha aig a’ ghoireas seo gum faod thu ìomhaighean beò fhaicinn air an scrion 10-òirleach. Tha roghainn agad cuideachd an camara cùl-taic fhaicinn leis fhèin no an dà chamara aig an aon àm. Bidh seo a’ leasachadh faicsinneachd fhad ‘s a tha thu a’ draibheadh ​​agus nuair a ghluaiseas tu gu àiteachan pàircidh.

Faodaidh camarathan dùbailte a bhith deatamach ma thachras tachartas, gu sònraichte airson adhbharan àrachais. Tha an inneal a’ toirt a-steach sensor G a lorgas tubaistean gu fèin-ghluasadach agus a shàbhaileas fiolm bhidio gu cairt SD (gun a thoirt a-steach). Tha an dà chamara a’ nochdadh ceàrnan farsaing, clàradh 4K, agus comasan lèirsinn oidhche gus dèanamh cinnteach à ìomhaighean soilleir de lannan cead agus tubaistean.

A bharrachd air an sin, tha an uidheamachd seo a’ tabhann smachdan guth adhartach, a leigeas leat dealbhan a thogail, tòiseachadh is stad a chlàradh, camarathan atharrachadh, no an scrion a thionndadh dheth gun làmhan.

Dèan ùrachadh air teicneòlas do chàr leis an scrion suathaidh 10-òirleach seo le sgàthan agus camarathan dùbailte aig prìs lasaichte.