Garena Free Fire MAX: Tionndadh ùr de Ghèam Popular Battle Royale

Tha Garena Free Fire MAX na dhreach adhartach den gheama blàr royale air a bheil fèill mhòr, Garena Free Fire. Tha an tionndadh ùr seo den gheama a’ tabhann grafaigean leasaichte, cluiche-cluiche leasaichte, agus measgachadh de fheartan ùra.

Le casg air Garena Free Fire anns na h-Innseachan, tha cluicheadairean air tionndadh gu Garena Free Fire MAX mar roghainn obrachaidh eile. Tha an geama air leantainn gu mòr san dùthaich, a’ tàladh chluicheadairean ùra is sean le chèile.

Is e aon de na taobhan inntinneach de Garena Free Fire MAX na còdan fuasglaidh làitheil a thairgsinn air an làrach-lìn oifigeil aige, duais.ff.garena.com. Bheir na còdan alphanumeric 12-caractar seo cothrom do chluicheadairean grunn dhuaisean an-asgaidh fhuasgladh, a’ toirt a-steach craiceann caractar, craiceann armachd, agus nithean eile sa gheama.

Tha e cudromach toirt fa-near nach urrainnear gach còd fuasglaidh a chleachdadh ach aon turas, agus chan urrainnear còdan neo-dhligheach no a dh’ fhalbh a cheannach airson duaisean. A bharrachd air an sin, tha crìoch crìochnachaidh de 12 gu 18 uairean aig a h-uile còd a chaidh a thoirt seachad, agus mar sin feumaidh cluicheadairean obrachadh gu sgiobalta gus an cleachdadh mus tig iad gu crìch.

Tha toirt a-steach Garena Free Fire MAX air beatha ùr a thoirt a-steach do ghnè royale blàir, a’ tabhann eòlas cluich tarraingeach agus bogaidh dha cluicheadairean. Leis na h-ùrachaidhean cunbhalach agus na còdan fuasglaidh inntinneach aige, tha an geama fhathast a’ tarraing chluicheadairean air feadh an t-saoghail.

