Unity ag ainmeachadh cìs ùr connspaideach dha luchd-leasachaidh geama

Tha Unity, a’ chompanaidh air cùl an Einnsean Unity mòr-chòrdte a bhios stiùidiothan geama neo-eisimeileach a’ cleachdadh, air connspaid a thogail nuair a chaidh cìs ùr ainmeachadh. A’ tòiseachadh bho 1 Faoilleach, thèid cosgais a chuir air luchd-leasachaidh gach uair a thèid geama a’ cleachdadh an Unity Engine a luchdachadh sìos. Thèid a’ chìs a bhrosnachadh nuair a ruigeas reic stairsneach de $200,000 ann an teachd a-steach thairis air 12 mìosan no aig 200,000 stàladh iomlan, agus faodaidh iad a bhith cho àrd ri $0.20 gach stàladh, a rèir cead an leasaiche le Unity.

Chaidh an co-dhùnadh seo a choinneachadh le fearg agus mì-chreidsinn taobh a-staigh na coimhearsnachd leasachaidh geama, le luchd-leasachaidh a 'nochdadh draghan mun eallach ionmhasail a dh'fhaodadh a bhith ann agus dìth co-chomhairleachaidh. Tha dragh air mòran de luchd-leasachaidh mu na dùbhlain loidsigeach a tha an lùib a bhith a’ buileachadh a’ chìs seo, a’ toirt a-steach mar a bhios e a’ buntainn ri ath-shuidheachadh gheama air bathar-cruaidh ùr no ann an seirbheisean ballrachd leithid Xbox Game Pass no cruinneachaidhean geama carthannais leithid Humble Bundle.

Thug Unity, mar fhreagairt, iomradh air a’ chìs mar an Unity Runtime Fee, leis gu bheil e co-cheangailte ris a’ chòd a bhios a’ ruith gach geama air innealan cluicheadair. Tha a’ chompanaidh ag agairt gu bheil an structar chìsean seo a’ leigeil le luchd-leasachaidh buannachd fhaighinn bho chom-pàirteachadh leantainneach le cluicheadairean. Thuirt Ceann-suidhe Unity Create, Marc Whitten, gur e amas a’ chìs seo “cothromachadh nas fheàrr a dhèanamh air an iomlaid luach” eadar Unity agus luchd-leasachaidh, agus barrachd teachd-a-steach a ghineadh airson a’ chompanaidh gus cumail orra a’ tasgadh san einnsean.

Tha an co-dhùnadh seo a’ togail dhraghan mu na builean ionmhasail do stiùidiothan ma tha iad an aghaidh cùl-taic bhon stòr luchd-cleachdaidh aca no ma thig na geamannan aca gu crìch ann an iomairtean stàlaidh. Tha mòran de luchd-leasachaidh a’ faireachdainn gu bheil a’ chìs a bharrachd seo a’ dol an aghaidh an tuigse mun aonta ceadachd aca le Unity agus an teachd a-steach a tha iad an dùil a ghineadh bho na geamannan aca. Tha dìth soilleireachd bho Unity air mar a thèid a’ chìs a chuir an gnìomh agus a leantainn dìreach air cur ris na draghan sin.

Tha Unity Engine, a chaidh fhoillseachadh an toiseach ann an 2005, na einnsean geama tar-àrd-ùrlar a choisinn mòr-chòrdte am measg luchd-leasachaidh geama neo-eisimeileach air sgàth cho ruigsinneach agus cho sùbailte sa bha e. Chaidh a chleachdadh gus tiotalan soirbheachail a chruthachadh leithid Cuphead, Rust, agus Pokémon GO. Ach, tha dùbhlain ionmhais air a bhith aig Unity, agus mar thoradh air sin tha luchd-obrach air an leigeil dheth agus feumar ath-mheasadh a dhèanamh air na tasgaidhean aige. Tha a’ chompanaidh an dòchas gun cuidich an structar chìsean ùr seo barrachd teachd-a-steach a ghineadh agus a shuidheachadh sa ghnìomhachas a neartachadh.

