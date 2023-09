Tha an Fhraing a’ cuir casg air reic iPhone 12 air sgàth ìrean rèididheachd

Tha ministear òg na Frainge airson an eaconamaidh dhidseatach air ainmeachadh gum feum Apple stad a chuir air reic a mhodail iPhone 12 san Fhraing. Tha an co-dhùnadh seo a’ tighinn às deidh do bhuidheann faire rèididheachd na dùthcha, ANFR, deuchainnean a dhèanamh agus faighinn a-mach gu robh an Ìre Gabhail Sònraichte (SAR) fòn cliste nas àirde na na crìochan laghail.

Nochd Jean-Noel Barrot, ministear òg na Frainge, ann an agallamh le Le Parisien gun tug ANFR fios dha Apple mun chasg. Thuirt e cuideachd gum faodadh ùrachadh bathar-bog dèiligeadh ris na cùisean rèididheachd co-cheangailte ris an iPhone 12, a tha air a bhith air a reic bho 2020.

Dhaingnich Barrot gu bheil dà sheachdain aig Apple gus na h-atharrachaidhean riatanach a fhreagairt agus a chuir an gnìomh. Mura dèan thu sin dh’ fhaodadh sin toirt air ais na h-innealan iPhone 12 uile a tha gan cuairteachadh. Dhaingnich e gu bheil na h-aon riaghailtean a’ buntainn ris a h-uile companaidh, nam measg fuamhairean didseatach.

Tha an Aonadh Eòrpach air crìochan sàbhailteachd a stèidheachadh airson luachan SAR a thaobh cleachdadh fòn-làimhe, leis gu bheil sgrùdaidhean air moladh gum faodadh cunnart nas motha a bhith ann an cuid de sheòrsan aillse. Bidh buidheann faire na Frainge a’ roinn na co-dhùnaidhean aca le riaghladairean ann am ball-stàitean eile an EU, le Barrot a’ toirt fa-near gum faodadh buaidh mhòr a bhith aig a’ cho-dhùnadh seo.

Tha an Fhraing air a bhith for-ghnìomhach ann a bhith a’ cumail sùil air ìrean rèididheachd innealan dealanach, a’ leudachadh riaghailtean ann an 2020 gus iarraidh air luchd-reic luachan rèididheachd a thaisbeanadh air pacadh airson chan e a-mhàin fònaichean cealla ach cuideachd clàran agus toraidhean dealanach eile.

Chan eil Apple fhathast air freagairt a chuir a-mach don ainmeachadh casg.

Stòr: Reuters (chan eil URL air a thoirt seachad)