WWOO-LD Boston gu bhith na chiad chraoladair Tbh ​​5G OTA na SA

Thathas an dùil gun dèan WWOO-LD Boston eachdraidh mar a’ chiad chraoladair sna SA a thairgsinn craoladh Tbh air an èadhar (OTA) ann an 5G. Rinn a’ chompanaidh faidhleadh airson cead deuchainneach leis a’ Choimisean Conaltraidh Feadarail agus tha iad an dùil tòiseachadh air craoladh 5G air Diciadain, Sultain 13, 2023.

Tha an gluasad seo a’ tighinn leis gu bheil adhartasan teicneòlais agus iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson bhidio is dàta air innealan gluasadach a’ cruthachadh an àrainneachd cheart airson a bhith a’ dèanamh deuchainn agus a’ togail craoladh 5G. Tha WWOO-LD a’ toirt creideas do oidhirpean “SuperFrank” Copsidas, a stèidhich Comann Craoladairean Tbh Cumhachd Ìosal agus XGen Network, airson a’ chlach-mhìle seo a dhèanamh comasach.

Fhad ‘s a tha iad fhathast fo dheuchainn, bidh craoladh 24/7 5G WWOO-LD na dhòigh air luchd-gearraidh corda san àm ri teachd buannachdan na seirbheis seo a mhealtainn. Le bhith a’ cleachdadh “modail aon-ri-mòran,” tha craoladh 5G ag amas air dùmhlachd agus tagaichean trafaic a lughdachadh air adhbhrachadh leis a’ mhodal aon-ri-aon a thathas a’ cleachdadh airson dàta agus bhidio a chuir gu innealan ceangailte.

Is e aon de na buannachdan a tha aig craoladh 5G a chomas a bhith ag obair le tùir nas ìsle agus cumhachd nas ìsle an coimeas ri craoladh làn-chumhachd traidiseanta. A bharrachd air an sin, cha deach aithris sam bith a chuir a-steach rè deuchainn. Is fhiach a bhith mothachail gu bheil timcheall air 75 sa cheud de chraoladairean anns na SA a’ cleachdadh stèiseanan cumhachd ìosal.

Tha Preston Padden, Prìomh Oifigear Ro-innleachdail aig Comann Craoladairean Tbh Cumhachd Ìosal, a’ soilleireachadh luach craoladh 5G ann an diofar shuidheachaidhean. Chan e a-mhàin gun urrainn dha dèiligeadh ris na duilgheadasan a tha ann nuair a thathar a’ feuchainn ri geama fhaicinn air fòn ann an lann-cluiche làn sluaigh, ach tha e cuideachd a’ fosgladh chothroman airson ionnsachadh air astar, bhidio crioptaichte àrd-mhìneachaidh airson a’ chiad luchd-freagairt, agus a’ ceangal raointean aig nach eil cothrom air an eadar-lìon.

Tha an ceum seo a ghabh WWOO-LD Boston a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an mean-fhàs craolaidh anns na SA agus a’ suidheachadh an àrd-ùrlar airson amalachadh teicneòlas 5G ann an cruth-tìre nam meadhanan.

Stòr: Naidheachdan Cord Cutters, Comann Craoladairean Tbh Cumhachd Ìosal