Ceann-latha fuasglaidh Manaidsear Ball-coise 2024 air ainmeachadh

Tha Sega air innse gun tèid Manaidsear Ball-coise 2024 fhoillseachadh air 6 Samhain. Bidh an geama ri fhaighinn air diofar àrd-ùrlaran, nam measg PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, agus fònaichean sgairteil. Is e seo an 20mh cuibhreann san t-sreath Manaidsear Ball-coise agus bidh e mar a’ chiad gheama san t-sreath a thèid a chuir air bhog ann an Iapan.

Is e aon fheart cudromach de FM24 gu bheil e ri fhaighinn air Xbox Game Pass aig àm cur air bhog airson luchd-cleachdaidh PC agus Xbox Series X/S. A bharrachd air an sin, bidh Manaidsear Ball-coise 2024 Mobile ruigsinneach tro Netflix, às deidh FM23 Touch a thoirt a-steach air Apple Arcade.

Chuir Sports Interactive, an sgioba leasachaidh air cùl a’ gheama, an cèill an toileachas mun sgaoileadh ann an Iapan agus toirt a-steach taic cànain Iapanach. Tha seo, còmhla ri amalachadh a’ gheama a-steach do Netflix, aig a bheil bunait ballrachd farsaing de chòrr air 230 millean neach air feadh an t-saoghail, a’ toirt cothrom math dha coimhearsnachd cluicheadair Manaidsear Ball-coise fàs eadhon nas fhaide.

Tha ro-òrdughan airson Manaidsear Ball-coise 2024 fosgailte an-dràsta, a’ tabhann lasachadh 10 sa cheud chun latha foillseachaidh oifigeil. Bidh ro-òrdugh cuideachd a’ toirt cothrom air ùine ruigsinneachd tràth airson cluicheadairean PC/Mac timcheall air dà sheachdain mus tèid an geama a leigeil ma sgaoil.

Is fhiach a bhith mothachail gu bheil dùil gum bi Manaidsear Ball-coise 2024 mar an cuibhreann mu dheireadh mus tèid ath-sgrùdadh mòr a dhèanamh an ath-bhliadhna le FM25. Ann an agallamh le Eurogamer, chuir Miles Jacobson, ceannard Sports Interactive, an cèill a bhriseadh-dùil pearsanta leis an inntrig a bh ’ann roimhe san t-sreath, a dh’ aindeoin cho mòr sa bha e.

stòran:

- Eurogamer

- Sega

Mìneachaidhean:

- Xbox Game Pass: Seirbheis ballrachd a tha Microsoft a’ tabhann a bheir cothrom air leabharlann de gheamannan airson cìs mìosail.

- Cothrom Tràth: Ùine mus tèid geama fhoillseachadh gu h-oifigeil far am faigh cluicheadairean cothrom air agus cluich a’ gheama fhad ‘s a tha e fhathast ga leasachadh no ga dheuchainn.