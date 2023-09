Apple gus Còmhlan Apple Watch FineWoven a thoirt a-steach mar ath-àite leathair

Thathas an dùil gun nochd Apple stuth aodaich ùr leis an t-ainm FineWoven a thèid an àite leathar airson an dà chuid cùisean iPhone agus bannan Apple Watch. Faodaidh an co-dhùnadh toraidhean leathair a leigeil sìos a bhith mothachail don àrainneachd, leis gu bheil lorg-coise àrd gualain aig cinneasachadh leathair. Tha dùil gun tèid an gluasad ainmeachadh gu h-oifigeil aig tachartas an latha an-diugh, còmhla ri foillseachadh loidhne-loidhne an iPhone 15 agus modalan ùra Apple Watch.

Chaidh fathannan roimhe mu Apple a’ leigeil sìos cùisean iPhone leathair a dhearbhadh. An àite leathar, bidh Apple a’ cleachdadh stuth aodaich fighte airson na cùisean iPhone 15 a tha ri thighinn. Tha aithisgean bho stòran earbsach leithid UnclePan, DuanRui, agus MajinBu uile air taic a thoirt don tagradh seo. Thathas an dùil gum bi an dealbhadh seo ann an stoidhle fighte air a dhèanamh le leathar eile a’ tabhann prìomh roghainn eile seach cùisean leathair.

Tha Apple cuideachd a’ gluasad air falbh bho leathar airson na còmhlain Apple Watch aige. A rèir seo, tha Hermès, com-pàirtiche fad-ùine Apple Watch, air a h-uile iomradh air na bannan so-ruigsinneach agus co-fhreagarrach a thoirt air falbh bhon làrach-lìn aige. Tha seo a’ nochdadh gum faodadh an gluasad air falbh bho leathar a bhith luath airson an Apple Watch cuideachd.

Chaidh ìomhaighean prototype de na còmhlain FineWoven Apple Watch a tha ri thighinn a leigeil ma sgaoil le neach-cleachdaidh Twitter ris an canar Kosutami, aig a bheil eachdraidh mu bhith a’ faighinn prototype de thoraidhean Apple. Bheir na ro-sheallaidhean sgiobalta sin sealladh dhuinn air na dh’ fhaodadh dùil a bhith aig luchd-ceannach bhon stuth aodaich ùr.

Tha co-dhùnadh Apple an àite leathar le roghainn nas seasmhaiche a’ nochdadh dealas a’ chompanaidh a thaobh uallach àrainneachd. Tha an stuth FineWoven deiseil gus roghainn eireachdail is càirdeil a thabhann do luchd-cleachdaidh an àite cùisean iPhone leathair agus bannan Apple Watch.

