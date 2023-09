Sreath Apple Watch 9: Coileanadh nas Fheàrr agus Lorg nas Fheàrr Mo Mhearachdachd

Tha an Apple Watch Series 9 a chaidh ainmeachadh o chionn ghoirid a’ toirt a-steach grunn ùrachaidhean inntinneach a chuireas ri eòlas luchd-cleachdaidh. Ged nach eil ath-dhealbhadh bathar-cruaidh follaiseach no mothachairean slàinte ùra ann, tha pròiseasar còmhlan ultra farsaing ùraichte aig an t-sreath 9. Is e an ùrachadh pròiseasar seo, ris an canar an S9, a ’chiad fhìor àrdachadh coileanaidh ann an trì bliadhna, a’ toirt seachad àrdachadh luaths mòr agus freagairteachd nas fheàrr an coimeas ri modalan roimhe.

A bharrachd air coileanadh nas fheàrr, tha an Apple Watch Series 9 a ’nochdadh barrachd soilleireachd, a’ ruighinn suas ri 2000nits airson faicsinneachd nas fheàrr ann an solas an latha soilleir agus cho ìosal ri 1nit nuair a thèid a lughdachadh. Is e aon leasachadh sònraichte a bhith a’ giullachd òrdughan guth Siri air-inneal, a’ leantainn gu amannan freagairt nas luaithe. Faodaidh luchd-cleachdaidh a-nis faighneachd do Siri mu na pàtranan cadail aca, ìre cridhe coiseachd, ìre gnìomhachd, agus eadhon dàta slàinte a chlàradh leithid cuideam no toirt a-steach cungaidh-leigheis a ’cleachdadh dìreach an guth. Thèid ceistean slàinte Siri a leudachadh gu barrachd chànanan nas fhaide air adhart am-bliadhna.

Tha Apple cuideachd air dòigh ùr a thoirt a-steach airson òrdughan a chuir a-mach leis an fheart Double Tap. Faodaidh luchd-cleachdaidh dìreach am meur is an òrdag a thapadh còmhla dà uair gus fiosan a fhreagairt, stad a chuir air timers, agus gnìomhan sgiobalta eile a dhèanamh. Bidh am feart seo ri fhaighinn an ath mhìos.

A dh ’aindeoin an soilleireachd nas motha agus na feartan leasaichte, tha an Apple Watch Series 9 a’ cumail beatha bataraidh “fad-latha” de 18 uairean. Tha an 9mh sreath ri fhaighinn airson ro-òrdugh a’ tòiseachadh an-diugh, le luingearachd deiseil airson 22 Sultain, 2023. Is e a’ phrìs tòiseachaidh airson Sreath 9 Apple Watch $399.

Dhaibhsan aig a bheil ùidh ann an roghainnean gnàthachaidh, faodar bannan ùra Hermes agus Nike airson an Apple Watch òrdachadh an-diugh agus bidh iad rim faighinn ann an stòran air 22 Sultain. (PRODUCT) RED, agus pinc, fhad ‘s a tha an deasachadh stàilinn gun staoin ri fhaighinn ann an òr, airgead, agus grafait. Tha an deasachadh Hermes a’ tabhann roghainnean stàilinn gun staoin ann an airgead no àite dubh.

Gu h-iomlan, bheir an Apple Watch Series 9 àrdachadh coileanaidh ris an robhar a’ feitheamh gu mòr agus comas-gnìomh nas fheàrr don loidhne smartwatch mòr-chòrdte. Leis a ’phròiseasar ùraichte aige, comasan Siri leasaichte, agus feartan ùra leithid Double Tap airson gnìomhan sgiobalta, tha an t-sreath 9 a’ gealltainn eòlas cleachdaiche ùraichte a thoirt seachad.

