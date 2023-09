Airgead Didseatach agus am Plana De-Dollarization airson Sìona agus Càirdean

A rèir prìomh acadaimigeach Sìneach, cuidichidh airgeadan didseatach le bhith a’ dì-dollarachadh airson Sìona agus a caraidean. Chuir Huang Qicai, Leas-stiùiriche Acadamaidh Saidheansan Sòisealta Fujian, an sealladh seo an cèill ann am pìos beachd airson Guangming Daily. Thuirt Huang gu bheil am pròiseas dì-dollarization air tòiseachadh mar-thà ann an grunn dhùthchannan agus leanaidh e gu ioma-polarachadh airgead an t-saoghail fhad ‘s a bhios dùthchannan a’ feuchainn ri iad fhèin a sgaradh bhon USD.

Tha Huang den bheachd gum bi pàirt aig fiats didseatach, leithid yuan didseatach Shìona, anns a’ phròiseas fad-ùine seo. Tha e a’ moladh gu bheil comas aig airgeadan didseatach eadar-nàiseanta ùr-ghnàthachadh agus cur ri dì-dollarachadh. Mar a bhios tagraidhean airgead didseatach a’ leantainn air adhart a’ tighinn gu ìre, tha Huang a’ moladh gum faodadh “airgead cruinne” àrd-uachdranach nochdadh agus a bhith aig cridhe an t-siostam riaghlaidh airgid eadar-nàiseanta. Ged nach eil Huang ag ràdh gu soilleir gum bu chòir do yuan didseatach Shìona an dreuchd seo a choileanadh, tha e a’ toirt iomradh air àrd-ùrlar pàighidh BRICS, BRICS Pay, san artaigil aige.

Tha BRICS Pay na àrd-ùrlar pàighidh didseatach dì-mheadhanaichte a tha ri thighinn. Tha Huang a’ comharrachadh ma dh’ fhaodar dùbhlain eadar-obrachaidh fhuasgladh, gum faodadh airgeadan didseatach banca meadhanach (CBDCn) a bhith air am filleadh a-steach le BRICS Pay. Gu sònraichte, tha Sìona, an Ruis agus Braisil air adhartas mòr a dhèanamh leis na pròiseactan airgead didseatach aca. Tha Huang a’ daingneachadh gum faodadh CBDCn gu dearbh cur ri dì-dollarachadh tro ghnothaichean dà-thaobhach no ioma-thaobhach thar-chrìochan air an comasachadh le pròiseactan drochaid airgead didseatach.

Is e taobh deatamach eile a tha Huang a’ cur cuideam air an fheum air ceannas siostam teachdaireachdan banca SWIFT, a tha fo smachd na Stàitean Aonaichte, a bhriseadh sìos. Tha e ag ràdh gu bheil e riatanach do charaidean Sìonach dì-dollarachadh a bhrosnachadh gu làidir ann am prìomh raointean leithid lùth agus bathar. Tha Huang a’ moladh gum bi iomlaid airgead-crìche agus socrachadh le dùthchannan cinneasachaidh bathair a’ cleachdadh airgeadan ionadail agus an yuan mean air mhean a’ lagachadh a’ cheangail eadar ola agus dolar na SA.

Gu crìch, tha comas aig airgeadan didseatach, gu sònraichte yuan didseatach Shìona, cuideachadh leis a’ phròiseas dì-dollarachadh. Le bhith a’ brosnachadh cleachdadh fiats didseatach agus a’ dèiligeadh ri dùbhlain eadar-obrachaidh, faodaidh dùthchannan leithid Sìona agus a caraidean an earbsa air an USD a lughdachadh agus ioma-polarization airgead an t-saoghail adhartachadh.

