Bidh Euro Truck Simulator 2 DLC a’ toirt a-steach obraichean peantaidh loidhnichean ùr-nodha

Tha Euro Truck Simulator 2 air DLC ùr fhoillseachadh leis an t-ainm Pasgan Obraichean Paint New Lines, a leigeas le cluicheadairean na làraidhean aca a ghnàthachadh le dealbhadh gun samhail agus garbh. Tha an DLC a’ tabhann sia cuspairean dealbhaidh, a’ gabhail a-steach Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner, agus Two Fold. Faodar gach dealbhadh a chuir an sàs ann an làraidh sam bith san t-simuladair agus faodar a ghnàthachadh tuilleadh le roghainnean dath. Bidh na h-obraichean peant cuideachd a’ leudachadh gu gach trèilear a ghabhas peantadh.

Tha am Pasgan Obraichean Paint Modern Lines ri fhaighinn air Steam airson £ 1.69 / € 1.99 / $ 1.99. Faodaidh cluicheadairean an dealbhadh as fheàrr leotha a thaghadh agus toirt air na làraidhean aca seasamh a-mach air na rathaidean brìgheil. Tha sgaoileadh an DLC seo a’ tighinn às deidh ro-shealladh o chionn ghoirid airson DLC West Balkans a tha ri thighinn, anns am bi aiseagan agus comharran-tìre ùra ann an roinnean Ancona agus Bari.

Tha Euro Truck Simulator 2 a’ leantainn air adhart a’ tabhann susbaint ùr agus ùrachaidhean gus cur ri eòlas cluich chluicheadairean. A bharrachd air na DLCn, thug an geama dùbhlan do chluicheadairean o chionn ghoirid le dùbhlan gun GPS, a 'cur ìre a bharrachd de dhuilgheadas agus de fhìor-inntinn ris an fheadhainn a bha a' sireadh dùbhlan nas motha.

Ma tha thu dèidheil air Euro Truck Simulator 2, tha am Pasgan Obraichean Paint Lines Modern na dhòigh math air beagan tàlant a chuir ris an eòlas trucaidh brìgheil agad. Tagh an dealbhadh as fheàrr leat agus buail air an rathad ann an stoidhle!

Stòr: SCS Software